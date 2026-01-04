Несчастливые люди обычно имеют эти 10 вредных привычек: эксперт поделился списком

Если не уделять этим вещам должного внимания, они могут стать причиной неудовлетворенности жизнью.

Жизнь трудна, в этом нет сомнений, но люди имеют определенный уровень контроля над тем, как реагировать на события, случающиеся с ними. Отношение к жизни утром, решения, которые мы принимаем в течение дня, или привычки, которых мы придерживаемся, могут изменить жизнь к лучшему, пишет Your Tango.

В статье указывается, что если не уделять этим вещам должного внимания, они могут иметь негативные последствия, что приведет к несчастливой и неудовлетворенной жизни.

Добавляется, что несчастливые люди обычно имеют определенные вредные привычки, которые делают их еще более стрессовыми и несчастливыми.

Тренер по вопросам здоровья Дэн Го поделился привычками, которые он заметил у несчастливых людей:

1. Они едят высококалорийную пищу, которая имеет низкую питательную ценность.

Отсутствие энергии, перепады настроения и возбужденность могут быть симптомами неполноценного питания, но изменить это не всегда легко.

Указывается, что лица, страдающие от финансового бремени, чаще потребляют "высококалорийные" блюда исключительно из соображений доступности, а не питательной ценности, и это, как показано, влияет не только на их психическое здоровье, а также и на физическое.

2. Они не высыпаются ночью

Эксперты рекомендуют взрослым спать от семи до девяти часов в сутки. Больше или меньше этого может иметь серьезное влияние на физическое и психическое самочувствие.

Раздражительность, депрессия и низкая производительность являются следствием несчастливой жизни людей и их вредных привычек, а также результатом недостаточного сна.

3. Они вмешиваются в чужие драмы

Когда их собственная жизнь не такая захватывающая или интересная, как им хотелось бы, действительно несчастные люди часто погружаются в чужие драмы. Это не просто отвлечение от собственной жизни, а шанс почувствовать себя важными, чего они, возможно, не чувствуют регулярно.

4. Они не занимаются спортом

Вы слышали это миллион раз и, возможно, даже пренебрежительно относитесь к этому. Однако преимущества физических упражнений невозможно игнорировать, и вы можете почувствовать их уже после одной тренировки.

Улучшение настроения, увеличение энергии и повышение концентрации внимания - все это преимущества тренировок, даже после одного занятия.

5. Они не проводят достаточно времени на природе

Воздействие синего света не только нарушает нормальный циркадный ритм, но и может привести к депрессии и раздражительности. Особенно если вы работаете за столом или в офисе, где мало солнечного света.

Указывается, что даже несколько минут на свежем воздухе ежедневно могут значительно улучшить ваше настроение.

6. Они всегда жалуются или же играют роль жертвы

Не только вы разрушаете отношения в своей жизни, не признавая своих ошибок, но и настраиваете себя на неудачи на многих разных уровнях, "играя роль жертвы".

В публикации подчеркивается, что люди, которые постоянно жалуются или обвиняют других в своих ошибках, не имеют уверенности в себе, социального сознания и значимых связей.

7. Они ожидают худшего от каждого человека или ситуации

Хотя многие люди часто ожидают худшего и катастрофизируют каждую проблему, с которой сталкиваются, когда несчастный человек делает это своей полной чертой характера, это не только влияет на его психическое благополучие, но и может вызвать тревогу у окружающих.

Несчастных людей, как указывается в статье, нельзя назвать оптимистами, они худший сценарий развития событий считают реалистичным.

8. Им не хватает благодарности и они постоянно стремятся к "большему"

Настоящие отношения базируются на доверии, любви и искренности, но люди, которым не хватает благодарности, часто используют отношения как средство для продвижения вперед в жизни.

Добавляется, что независимо от того, пренебрегают ли они дружбой, воспринимают семью как должное или "поднимаются по социальной лестнице" благодаря новым знакомствам, эти люди часто в конечном итоге становятся несчастными и одинокими.

9. Они постоянно затевают ссоры и ненавидят других

Раздражительность и несчастье идут рука об руку, и часто люди, которые переживают эти темные эмоции, вымещают их на других. Они задевают более уверенных в себе людей в своей жизни, чтобы привлечь к себе внимание.

Но унижение более счастливых, более уверенных в себе людей не поднимет их выше, поэтому тренер советует им сосредоточиться на том, что может сделать именно их счастливее.

10. Они все критикуют

Для несчастного человека ничто в его жизни или жизни других не является достаточно хорошим. Они ставят нереально высокие требования ко всем и всему, и когда дела идут не так, как они представляли, они выражают свое недовольство.

Когда окружающие категорически не соглашаются с их критикой, им нравится враждовать с другими.

