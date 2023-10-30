Врач назвал продукты, которые превращают яичницу или омлет абсолютно не в диетическое блюдо.

Яйца - необычайные в мире диетологии продукты животного происхождения. Они часто становятся частью рациона человека, который придерживается здорового питания, благодаря высокому содержанию белка и способности насытить вас "вволю" на длительное время.

И яйца это действительно вкусно - люди придумывают себе на завтрак разные вариации омлета или яичницы. Некоторым удается это сделать настолько неординарно, что это блюдо вообще им не надоедает. Но тут следует взять во внимание следующее - диетологи говорят, что есть 2 ингредиента, которые не следует добавлять к яйцам, если вы желаете похудеть, пишет Yahoo.

По словам диетолога Нахида Али, ваши "враги" в яйцах - жирные сливки и кусочки бекона.

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И первые, и вторые, безусловно, способны сделать блюдо вкуснее. Но они также содержат значительное количество насыщенных жиров и калорий. Поэтому, если есть "диетические" яйца с такой комбинацией - похудеть будет не легко. А возможно, вы даже поправитесь, говорит врач.

Что касается бекона, вы должны знать о другой "отрицательной" стороне его "хрустящей корочки".

"Кусочки бекона, несмотря на то, что они очень вкусные и хрустящие, прошли обработку и содержат в себе натрий и консерванты. Они также могут способствовать увеличению веса, особенно если ими слишком обильно посыпать свое блюдо", - говорит Али.

К счастью, яйца - универсальное блюдо. К ним можно добавлять другие вкусные продукты, которые будут давать вкус не хуже за бекон и сливки. Врач советует заменить бекон на болгарский перец или семена льна - они будут тоже "хрустеть", а как альтернативу сливкам, можно добавить к яйцам немного греческого йогурта.

В конце концов, если вы не согласны отказывать себе в любимых продуктах, можно просто считать калории. Однако, следует отметить, что здесь без дополнительной физической активности не обойтись: бекон и сливки слишком калорийны, чтобы легко войти в ежедневный рацион. Разве что вы будете пол дня ходить голодными, чтобы не "наесть" лишнее, но это заранее неправильный выбор с точки зрения соблюдения здорового питания.

Рецепт правильных яиц пашот от Джейми Оливера

Если привычная яичница с омлетом надоели, можно попробовать что-то новое и приготовить яйца пашот. Это диетическое блюдо, по сути, те же самые вареные яйца, но приготовленные другим способом, сразу без скорлупы.

Известный британский шеф-повар Джейми Оливер назвал единственный правильный метод, как сварить яйца пашот за 3 минуты. Главное, следовать нескольким советам.

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