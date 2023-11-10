По словам экспертов, особенно вредны для мозга и здоровья в целом ультраобработанные и сильно подслащенные продукты.

Когда дело доходит до защиты здоровья вашего мозга, есть несколько способов обеспечить ее, и не секрет, что диета - один из них. По словам специалистов, есть один продукт, которым вам следует избегать, чтобы защитить здоровье своего мозга, пишет журнал Parade.

Эксперты утверждают, что особенно вредны для мозга и для здоровья в целом ультраобработанные и сильно подслащенные продукты.

При этом доктор медицинских наук, врач в области гастроэнтерологии Суприя Рао назвала один конкретный продукт, который вы никогда не должны есть, если действительно хотите защитить здоровье своего мозга. По ее словам, самой худшей пищей для него (и общего состояния здоровья) является бекон, как и другие обработанные мясные продукты в целом, но он особенно вредный.

Видео дня

"Всемирная организация здравоохранения классифицирует переработанное мясо как канцероген класса 1. Это по сути означает, что существует достаточно доказательств того, что обработанное мясо может вызывать рак", - отметила специалист.

Более того, бекон не только обрабатывается, но и часто подслащивается.

"Цельная пища, растительная диета и уменьшение количества ультраобработанных продуктов, которые вы едите, помогают нашему телу и мозгу функционировать на более высоком уровне… Когда вы едите тонну обработанных пищевых продуктов, происходит обратное. Эти продукты вызывают воспаление, которое может повредить кровеносные сосуды, снабжающие мозг кровью, необходимой для оптимального функционирования", - добавила доктор.

При этом она также акцентировала внимание на том, что здоровье кишечника влияет на все: от веса до настроения, от состояния иммунной системы до когнитивных способностей.

Ранее УНИАН писал, диетологи назвали 5 худших и лучших продуктов для сна.

Вас также могут заинтересовать новости: