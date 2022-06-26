Что нужно сделать, чтобы в доме водились деньги / depositphotos.com

Опытные эзотерики и парапсихологи говорят, что с деньгами нужно обращаться осторожно - они несут в себе мощную энергетику. Если "сорить" деньгами или, наоборот, слишком экономить, то есть риск перекрыть денежный поток и лишить себя шанса на финансовое благополучие.

УНИАН расскажет, в чем лучше хранить деньги, чтобы они приумножались, а каких мест в доме лучше избегать.

Где в доме нельзя хранить деньги - запрещенные тайники

Если вы не доверяете банкам и предпочитаете копить денежные средства у себя в жилище, то обходите стороной эти неудачные места:

  • стеклянные банки - купюры в таком сосуде располагаются хаотично, такая же история будет и у вас в жизни - бардак и неразбериха;
  • матрас - место, где вы спите или отдыхаете, передает энергетику деньгам, а значит и они будут находиться в состоянии покоя;
  • тайник у входной двери - множество сквозняков приведут к тому, что деньги будет "выдувать" из семьи;
  • книги - события в произведении переносят энергетику на купюры, так что, единственный допустимый вариант - это книга с позитивным сюжетом;
  • тесные коробки и папки - недостаточное количество свободного пространства приведет к закупорке энергии и деньги перестанут приходить в дом.

Эзотерики категорически не рекомендуют перевязывать купюры резинками, складывать их вдвое или набивать ими кошельки. Каждая банкнота должна лежать свободно - в тайнике или портмоне - чтобы энергообмен со Вселенной происходил без препятствий.

Как и где хранить деньги дома, чтобы они приумножались

Для улучшения финансовой ситуации недостаточно просто избежать неудачных тайников. Нужно правильно обращаться с деньгами в принципе, тогда они услышат ваши запросы и будут готовы пойти на контакт, притягивая к вам материальное благополучие.

Запомните несколько правил:

  • складывайте купюры в кошелек одинаково - "лицом к лицу" и по убыванию номинала;
  • для хранения денег дома приобретите красивую шкатулку или коробку - отнеситесь к купюрам с уважением;
  • не спешите их тратить - научитесь финансовой грамотности и руководите финансами с умом;
  • заведите себе талисман - иностранную банкноту или редкую монету, ведь такие вещицы тоже влияют на материальный аспект;
  • располагайте тайник в доме рядом с землей или металлическими предметами - так советуют практики фен-шуй;
  • не жалейте потраченных средств - расставайтесь с ними просто, ведь к скупым людям финансы приходят медленнее.

Немаловажным моментом является и соблюдение правила "деньги должны работать". Настраивайте цикл самостоятельно: меняйте старые купюры на новые, разменивайте крупные банкноты, тратьте их по необходимости и обновляйте "копилку". Постоянно взаимодействуя с деньгами, вы будете обмениваться с ними энергией, и сможете больше заработать в будущем.

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