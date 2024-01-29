Языковед сказал, что "будь он неладен" на украинском переводится как "хай йому грець".

В грамотном украинском языке нет места скопированному с русского языка фразеологизму "згорати із сорому".

Единственный правильный вариант фразы - колоритное выражение "паленіти від сорому", поделился заслуженный работник образования украинского государства, автор учебников по родному языку, доцент - очень известный языковед Александр Авраменко в эфире экспресс-урока во время программы "Сніданок з 1+1".

"Я згорав із сорому" - это буквальный перевод русской фразы "сгорать со стыда", - подчеркнул эксперт. Педагог также отметил, что часто употребляют еще одно скопированное с русского крылатое выражение - говорят "будь він не ладний". "...Запомните украинский аналог - "хай йому грець", - добавил он.

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В центре внимания Александр Авраменко - украинский язык должен быть правильным

Лингвист объяснил, как правильно "під відкритим небом" на нашем языке. Эксперт подчеркнул, что такую фразу в украинском языке нельзя употреблять, поскольку это калька с русского языка - прямой перевод фразы "под открытым небом".

Авраменко добавил, что в родном языке грамотным является выражение "просто неба". По его словам, если же речь идет о том, что человек повернулся лицом к небу, чтобы позагорать, то стоит просто сказать слово "горілиць".

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