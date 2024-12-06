Бизнесмен отметил, что вряд ли достиг бы такого успеха, если бы вовремя не заметил, что эта привычка раскрывает перед ним новые достижения.

Билл Гейтс уверен: он мог бы не стать миллиардером, если бы рос в современном мире, где дети постоянно отвлекаются на смартфоны и социальные сети, пишет CNBC.

Сооснователь Microsoft, сыгравший решающую роль в популяризации компьютеров и Интернета, объяснил, что его успех был бы невозможен без времени, проведенного в размышлениях, чтении и исследовании мира в детстве.

"Когда я чувствовал беспокойство или скуку - или попадал в проблемы из-за плохого поведения - я исчезал в своей комнате и погружался в книги или идеи, часто часами без перерыва", - написал Гейтс в своем блоге.

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Он подчеркнул: "Эта способность превращать время простоя в глубокие размышления и обучение стала фундаментальной частью того, кем я являюсь. Это также было решающим для моего успеха позже".

Гейтс рекомендовал книгу Джонатана Гайдта "Тревожное поколение", в которой анализируется влияние смартфонов и соцсетей на психику детей. Автор утверждает, что эти технологии не только перестраивают мозг молодежи, но и вызывают кризис психического здоровья, в частности рост одиночества и депрессии среди поколения Z.

"Наша концентрация внимания похожа на мышцы, а непрерывные прерывания и привыкание к социальным сетям невероятно затрудняют их развитие", - отметил Гейтс.

Он также отметил, что современные технологии препятствуют способности к глубокому мышлению, что когда-то вдохновляло новаторские идеи.

Сила непрерывной концентрации

На протяжении своей карьеры Гейтс неоднократно подчеркивал, что привычка к чтению и самоизоляции стала движущей силой его достижений.

В 1990-х годах он каждый год проводил "Неделю размышлений" - уединялся в изолированной хижине в пустыне с кучей книг и технической документации.

"Я был предан непрерывной концентрации", - написал Гейтс. "Я даже не проверял электронную почту, чтобы иметь возможность читать, думать и писать о будущем".

По словам Гейтса, именно эти периоды глубокого сосредоточения позволили ему создать масштабные идеи, в частности разработать браузер Internet Explorer.

Гейтс отмечает, что способность интенсивно сосредотачиваться позволяет миру достигать прорывов. "Без способности интенсивно сосредотачиваться и следовать идее, куда бы она ни привела, мир мог бы потерять прорывы, которые приходят от того, чтобы сосредоточиться на чем-то и держать его там, даже когда дофаминовый удар быстрого отвлечения является одним щелчком мыши", - написал он.

Этот подход к концентрации остается важным даже в мире, перенасыщенном технологиями.

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