Российские чиновники два года указывали "жопу" в перечне товаров для госзакупок

В прошлом году чиновники оценили эту деталь в 3631 рубль 70 копеек, в этом же году "жопа" подорожала до 3789 рублей 60 копеек, передает Русская служба Би-Би-Си.

Эта деталь была одна из самых дорогих и стоила как 20-тонный домкрат или 1000-килограммовая лебедка ручная.

В ответе медицинского центра, который заказывал деталь, говорится, что список запчастей "составлялся на основе прайса поставщиков, и, скорее всего, была допущена опечатка".

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В подразделении Минздрава РФ также пообещали "в дальнейшем более внимательно проверять предложения поставщиков". При этом чиновники отметили, что в 2015 году "жопу" не закупали.