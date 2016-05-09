В Нью-Йорке неизвестный проник в здание ООН, а затем прыгнул в реку

09:01, 09 мая 2016
Курьёзы
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В Нью-Йорке неизвестный мужчина проник в здание Организации Объединенных Наций, а после этого перелез через стену и прыгнул в реку Ист-Ривер.

Фото www.mcc15.org

Об этом сообщает The Seattle Times со ссылкой на The Associated Press.

При этом на данный момент полицейские не знают точно, что произошло с нарушителем после прыжка в воду. Водолазы искали в мужчину в реке, но так и не смогли его найти.

В Департаменте полиции Нью-Йорка сообщили, что полицейские получили сообщение о проникновении неизвестного в здание ООН от сотрудников службы безопасности организации, после чего выехали на место событий.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама снял шутливую короткометражку о жизни после отставки.

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