В Нью-Йорке неизвестный проник в здание ООН, а затем прыгнул в реку

Об этом сообщает The Seattle Times со ссылкой на The Associated Press.

При этом на данный момент полицейские не знают точно, что произошло с нарушителем после прыжка в воду. Водолазы искали в мужчину в реке, но так и не смогли его найти.

В Департаменте полиции Нью-Йорка сообщили, что полицейские получили сообщение о проникновении неизвестного в здание ООН от сотрудников службы безопасности организации, после чего выехали на место событий.

