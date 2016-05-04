"Диванный главнокомандующий": Обама снял шутливую короткометражку о жизни после отставки (видео)

Белый дом опубликовал видео о размышления президента США Барака Обамы относительно того, чем он будет заниматься после того, как уйдет в отставку.

В ролике он матерится, закидывает ноги на стол в "овальном кабинете", пытается устроиться тренером в баскетбольный клуб Washington Wizards, проходит бюрократические процедуры в вашингтонском управлении транспортом и смотрит "Историю игрушек". Читайте такжеОбама ползал на четвереньках по Белому дому с девятимесячным малышом Видео с субтитрами перевода на украинский язык опубликовал "Голос Америки".

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