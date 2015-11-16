В саммите G20 "приняли участие" три кошки (видео)

Об этом пишет The Independent.

Журналисты, присутствующие на саммите, запечатлели животных, поочередно вышедших на сцену из-за кулис.

Немного постояв на площадке и обнюхав цветы, две кошки убежали в сторону, через несколько секунд за ними проследовала и третья.

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Издание отмечает, что этих три кота отодвинули на задний план глав двух самых мощных стран G20 — президента США Барака Обаму и главу Кремля Владимира Путина.