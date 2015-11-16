В саммите G20 "приняли участие" три кошки (видео)
04:52, 16 ноября 2015Курьёзы
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На сцену саммита G20, который проходит в турецкой Анталье, пробрались три кошки.
Кошки на сцене саммита G20 / twitter.com/DuncanCStone
Об этом пишет The Independent.
Журналисты, присутствующие на саммите, запечатлели животных, поочередно вышедших на сцену из-за кулис.
Немного постояв на площадке и обнюхав цветы, две кошки убежали в сторону, через несколько секунд за ними проследовала и третья.
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Издание отмечает, что этих три кота отодвинули на задний план глав двух самых мощных стран G20 — президента США Барака Обаму и главу Кремля Владимира Путина.
Obama and Putin upstaged by three cats. #G20Turkey#G20AntalyaSummitpic.twitter.com/svxZAoX45D
— Duncan Stone (@DuncanCStone) November 15, 2015
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