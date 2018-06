Беженец из Сирии прибыл на остров Лесбос с любимым домашним котенком (фото)

Фотография мужчины, добравшегося по морю до Европы и прижимающего к груди животное, стала очень популярна в Twitter и ее републикация приобрела вирусный характер.

Издание не сообщает имени беженца, однако известно, что котенка зовут Зейтон (в переводе с арабского «оливка» — прим. ред.). Хозяин привез его в Грецию в самодельном слинге, сделанном из куска ткани. Животное перенесло путешествие нормально и чувствует себя хорошо, сообщает Lenta.ru.

Huffington Post не уточняет, кем впервые была размещена в соцсети данная фотография. Как пишет издание, снимок привлек внимание интернет-пользователей и международных СМИ после того, как был опубликован греческим новостным сайтом Protothema. Редакция ресурса отметила, что данное фото «показывает гуманитарную трагедию в другом, более человечном измерении».

Syrian refugee arrives in Greece with his kitten. There must be many pets left behind in Syria. pic.twitter.com/Flqh4Y4ZJS