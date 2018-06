Лондонец зашифровал в кроссворде газеты Times предложение выйти за него замуж

Мэттью Дик убедил редакцию газеты включить в кроссворд вопросы, ответы на которые вместе составляли традиционную фразу "Will you marry me?" ("Ты выйдешь за меня?"), и подложил кроссворд своей девушке Делит Хьюз, подчеркнув соответствующие вопросы, сообщает Русская служба ВВС.

Когда девушка отгадала слова, он встал на одно колено и протянул ей заранее купленное кольцо.

Сообщается, что предложение Делит с радостью приняла.