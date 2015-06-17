Лондонец зашифровал в кроссворде газеты Times предложение выйти за него замуж
17:26, 17 июня 2015Курьёзы
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Лондонский юрист сделал предложение своей возлюбленной, зашифровав его в кроссворде ежедневной газеты Times.
Лондонец сделал предложение, когда девушка отгадала слова / Flickr.com, Jenny
Мэттью Дик убедил редакцию газеты включить в кроссворд вопросы, ответы на которые вместе составляли традиционную фразу "Will you marry me?" ("Ты выйдешь за меня?"), и подложил кроссворд своей девушке Делит Хьюз, подчеркнув соответствующие вопросы, сообщает Русская служба ВВС.
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Когда девушка отгадала слова, он встал на одно колено и протянул ей заранее купленное кольцо.
Сообщается, что предложение Делит с радостью приняла.
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