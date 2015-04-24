Сталин стал крестным отцом "Исламского государства" – The Times

"Сталин стал крестным отцом "Исламского государства". Советский лидер умер за 60 лет до того, как жестокий фундаменталисткий халифат начал создаваться в Сирии и соседнем Ираке. Но как только Сталин создал шпионское государство, основанное на страхе, и "архитекторы" ИГ создали новый халифат, используя такие же методы", - говорится в статье.

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Сталинский СССР и самопровозглашенная теократия Абу Бакр аль-Багдади (лидер международной исламской террористической организации) претендовали на идеологическую чистоту, но в действительности под их руководством была создана шпионская сеть ради власти, передает ZN.

КГБ, восточногерманская "Штази" и "Мухабарат" Саддама Хусейна являются непосредственными прародителями органов безопасности ИГ.

Автор приводит в доказательство документы, обнаруженные после перестрелки в прошлом году между сирийскими повстанцами и иракской разведкой.

"Шпионы, а не религиозные неофиты были основой, на которой было основано "Исламское государство"", - говорится в статье. Под видом офисов миссионеров в различных городах Сирии были открыты центры по вербовке информаторов, как правило, молодых людей, нуждающихся в деньгах, противников режима и повстанцев, а также бывших офицеров разведки. Эти шпионы должны были добывать информацию, которая может быть полезна для разобщения и контроля местного населения: силовые структуры, вооруженные группы, потенциальные противники и религиозные лица.

Шпионская сеть была создана Абу Бакр аль-Багдади, чтобы прийти к власти быстро и эффективно, что ошеломило западные спецслужбы.

"Но его методы были не новы", - пишет автор. Бакр был продуктом государства Саддама, чья система была выстроена на внутреннем наблюдении, и была многим обязана советской модели репрессий и манипулирования. Баасистский режим Саддама был сталинистской диктатурой во всем, кроме названия. Каждый элемент в государстве контролировался через страх, с помощью неопределенности и всевидящего аппарата спецслужб.