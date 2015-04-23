В Великобритании четырехлетний мальчик застрял в автомате с игрушками

11:45, 23 апреля 2015
Курьёзы
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Четырехлетний британец Генри Хоуз (Henry Howes) застрял в автомате с игрушками, передает New York Daily News. В течение получаса ребенок не мог выбраться наружу.

автомат / Скриншот SWNS TV

Инцидент произошел в развлекательном центре в городе Тамворт (Tamworth), графство Стаффордшир. Мальчик хотел выиграть мягкую игрушку — персонажа мультфильма «Гадкий я». Когда этого не получилось сделать, он решил забраться внутрь автомата, чтобы достать ее, передает Lenta.ru.

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Выбраться самостоятельно ему не удалось. Находившийся рядом девятилетний брат Генри Хауса — Харви (Harvey) — позвонил матери, а она в свою очередь связалась с сотрудниками развлекательного центра. В течение получаса персонал искал ключ от автомата.

«Не знаю, как ему удалось залезть внутрь. Ему всего четыре, но он довольно высокий мальчик. Узнав об этом, я так смеялась. Я видела, что у него все хорошо и он не расстроен», — рассказала его мать Эмма.

Как отмечает издание, игрушку, за которой ребенок полез в автомат, ему разрешили оставить из-за того, что «ему пришлось столкнуться с тяжелым испытанием».

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