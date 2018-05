В Великобритании четырехлетний мальчик застрял в автомате с игрушками

Инцидент произошел в развлекательном центре в городе Тамворт (Tamworth), графство Стаффордшир. Мальчик хотел выиграть мягкую игрушку — персонажа мультфильма «Гадкий я». Когда этого не получилось сделать, он решил забраться внутрь автомата, чтобы достать ее, передает Lenta.ru.

Выбраться самостоятельно ему не удалось. Находившийся рядом девятилетний брат Генри Хауса — Харви (Harvey) — позвонил матери, а она в свою очередь связалась с сотрудниками развлекательного центра. В течение получаса персонал искал ключ от автомата.

«Не знаю, как ему удалось залезть внутрь. Ему всего четыре, но он довольно высокий мальчик. Узнав об этом, я так смеялась. Я видела, что у него все хорошо и он не расстроен», — рассказала его мать Эмма.

