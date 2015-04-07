Жителям Пекина запретили спать в магазине IKEA

Руководство компании IKEA запретило посетителям спать в своем пекинском магазине. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Shanghaiist. Такое решение было принято, так как слишком много людей заходили в магазин не для совершения покупок, а лишь для того, чтобы вздремнуть.

Сотрудник IKEA рассказал, что спящие посетители стали доставлять магазину слишком много неприятностей, а их неприглядный вид отталкивает потенциальных покупателей. При этом он отметил, что у работников IKEA пока плохо получается бороться с решившими вздремнуть людьми. Те либо просто игнорируют просьбы сотрудников магазина, либо перемещаются в более укромные места.

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China.com пишет, что в пекинском IKEA действительно очень много спящих, мешающих осматривать мебель. К примеру, женщина по имени Бао рассказала журналисту издания, что не видит ничего плохого в том, чтобы отдохнуть в IKEA, устав от шопинга. Она усомнилась, что это может как-то существенно повлиять на продажи магазина.

Люди стали приходить в пекинский магазин вздремнуть после того, как в 2014 году представитель компании Джозефин Торелл (Josefine Torell) заявила, что покупатели могут чувствовать себя в IKEA как дома. Она отметила, что компания в Китае никак не борется со спящими посетителями.