Североамериканское воздушное командование засекло в небе сани Санта-Клауса

Согласно данным проекта NORAD Tracks Santa, Санта Клаус пролетел и над территорией Украины.

Санта-Клаус успешно осуществил миссию по доставке рождественских подарков, в данный момент его летающие сани возвращаются на Северный Полюс. Об этом сообщает проект Командования военно-космической обороны Северной Америки (NORAD), который ежегодно ведет трансляцию "новогоднего путешествия" Санты в реальном времени.

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Согласно данным на сайте проекта NORAD Tracks Santa, в нынешнем году Санта-Клаус доставил более 7 миллиардов рождественских подарков по всему миру. Его сани пролетели также и над территорией Украины.

Roger Santa the skies are clear. Watch as the U.S. Air Force escorts Santa as he delivers toys throughout the world. pic.twitter.com/uoGt2RSdA2 — U.S. Air Force (@usairforce) 24 декабря 2018 г.

Merry Christmas to all, and to all a good night! #Santa is on his way back to the #NorthPole, & we look forward to tracking him again next year! Thanks so much to all the volunteers, partners & contributors who make this Holiday event a success! #NORADTracksSanta#SeeYouNextYearpic.twitter.com/LRJcWphR7k — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) 25 декабря 2018 г.

Традиция "отслеживать полет" Санта-Клауса появилась в североамериканском командовании ВВС в 1955 году, когда в газете города Колорадо-Спрингс разместили рекламное объявление с "номером Санта Клауса", по ошибке указав телефон линии командования ВВС.

После многочисленных звонков детей полковник Гарри Шоуп, который выполнял свои обязанности в ту ночь, обратился к подчиненным с просьбой предоставлять детям "текущее местонахождение Санты".

Сегодня NORAD поддерживает эту традицию с помощью команды волонтеров, в которую входят как военные, так и гражданские лица.

Напомним, сегодня, 25 декабря, католическая и протестантская церкви отмечают один из самых больших праздников в году – Рождество Христово. Кроме того, сегодня Рождество празднует также большинство православных церквей мира, которые перешли на новоюлианский церковный календарь, за исключением Пасхи и связанных праздников.

В Украине второй год подряд 25 декабря является официальным выходным днем.