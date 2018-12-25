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Североамериканское воздушное командование засекло в небе сани Санта-Клауса

16:00, 25 декабря 2018
Курьёзы
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По данным американских военных, за минувшие сутки Санта-Клаус доставил миллиарды порадков детям всего мира / Иллюстрация REUTERS

Санта-Клаус успешно осуществил миссию по доставке рождественских подарков, в данный момент его летающие сани возвращаются на Северный Полюс. Об этом сообщает проект Командования военно-космической обороны Северной Америки (NORAD), который ежегодно ведет трансляцию "новогоднего путешествия" Санты в реальном времени.

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Согласно данным на сайте проекта NORAD Tracks Santa, в нынешнем году Санта-Клаус доставил более 7 миллиардов рождественских подарков по всему миру. Его сани пролетели также и над территорией Украины. 

Традиция "отслеживать полет" Санта-Клауса появилась в североамериканском командовании ВВС в 1955 году, когда в газете города Колорадо-Спрингс разместили рекламное объявление с "номером Санта Клауса", по ошибке указав телефон линии командования ВВС. 

После многочисленных звонков детей полковник Гарри Шоуп, который выполнял свои обязанности в ту ночь, обратился к подчиненным с просьбой предоставлять детям "текущее местонахождение Санты".

Сегодня NORAD поддерживает эту традицию с помощью команды волонтеров, в которую входят как военные, так и гражданские лица.

Напомним, сегодня, 25 декабря, католическая и протестантская церкви отмечают один из самых больших праздников в году – Рождество Христово. Кроме того, сегодня Рождество празднует также большинство православных церквей мира, которые перешли на новоюлианский церковный календарь, за исключением Пасхи и связанных праздников.

В Украине второй год подряд 25 декабря является официальным выходным днем. 

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Теги: #США#Санта Клаус