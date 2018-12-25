Североамериканское воздушное командование засекло в небе сани Санта-Клауса
Санта-Клаус успешно осуществил миссию по доставке рождественских подарков, в данный момент его летающие сани возвращаются на Северный Полюс. Об этом сообщает проект Командования военно-космической обороны Северной Америки (NORAD), который ежегодно ведет трансляцию "новогоднего путешествия" Санты в реальном времени.
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Согласно данным на сайте проекта NORAD Tracks Santa, в нынешнем году Санта-Клаус доставил более 7 миллиардов рождественских подарков по всему миру. Его сани пролетели также и над территорией Украины.
Roger Santa the skies are clear. Watch as the U.S. Air Force escorts Santa as he delivers toys throughout the world. pic.twitter.com/uoGt2RSdA2— U.S. Air Force (@usairforce) 24 декабря 2018 г.
Merry Christmas to all, and to all a good night! #Santa is on his way back to the #NorthPole, & we look forward to tracking him again next year! Thanks so much to all the volunteers, partners & contributors who make this Holiday event a success! #NORADTracksSanta#SeeYouNextYearpic.twitter.com/LRJcWphR7k— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) 25 декабря 2018 г.
Традиция "отслеживать полет" Санта-Клауса появилась в североамериканском командовании ВВС в 1955 году, когда в газете города Колорадо-Спрингс разместили рекламное объявление с "номером Санта Клауса", по ошибке указав телефон линии командования ВВС.
После многочисленных звонков детей полковник Гарри Шоуп, который выполнял свои обязанности в ту ночь, обратился к подчиненным с просьбой предоставлять детям "текущее местонахождение Санты".
Сегодня NORAD поддерживает эту традицию с помощью команды волонтеров, в которую входят как военные, так и гражданские лица.
Напомним, сегодня, 25 декабря, католическая и протестантская церкви отмечают один из самых больших праздников в году – Рождество Христово. Кроме того, сегодня Рождество празднует также большинство православных церквей мира, которые перешли на новоюлианский церковный календарь, за исключением Пасхи и связанных праздников.
В Украине второй год подряд 25 декабря является официальным выходным днем.