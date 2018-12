Североамериканское воздушное командование засекло в небе сани Санта-Клауса

Санта-Клаус успешно осуществил миссию по доставке рождественских подарков, в данный момент его летающие сани возвращаются на Северный Полюс. Об этом сообщает проект Командования военно-космической обороны Северной Америки (NORAD), который ежегодно ведет трансляцию "новогоднего путешествия" Санты в реальном времени.

Согласно данным на сайте проекта NORAD Tracks Santa, в нынешнем году Санта-Клаус доставил более 7 миллиардов рождественских подарков по всему миру. Его сани пролетели также и над территорией Украины.

Roger Santa the skies are clear. Watch as the U.S. Air Force escorts Santa as he delivers toys throughout the world. pic.twitter.com/uoGt2RSdA2

Merry Christmas to all, and to all a good night! #Santa is on his way back to the #NorthPole, & we look forward to tracking him again next year! Thanks so much to all the volunteers, partners & contributors who make this Holiday event a success! #NORADTracksSanta#SeeYouNextYearpic.twitter.com/LRJcWphR7k