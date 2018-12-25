Как украинцы празднуют католическое Рождество (фоторепортаж)

В Украине второй год подряд 25 декабря является официальным выходным днем.

Сегодня, 25 декабря, католическая и протестантская церкви отмечают один из самых больших праздников в году – Рождество Христово. Кроме того, сегодня Рождество празднует также большинство православных церквей мира, которые перешли на новоюлианский церковный календарь, за исключением Пасхи и связанных праздников. Новоюлианский календарь совпадает с григорианским.

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В Украине второй год подряд 25 декабря является официальным выходным днем. Верховная Рада Украины 16 ноября 2017 года одобрила законопроект об объявлении выходным 25 декабря. В полночь в украинских католических храмах прошли праздничные мессы.

Президент Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

"Рождество - праздник надежды к лучшему, окутанный таинственностью и семейным теплом. Искренне желаю от Ангелов - радости, от пастухов - удивления, от мудрецов - прозрения, а от рожденного Бога - мира и любви!», - написал Порошенко в Twitter.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил христиан западного обряда с Рождеством. Текст поздравления обнародован на Правительственном портале.

«Рождественские праздники - это время, когда наши сердца наполняются светлыми чувствами, а мы собираемся в кругу семьи, чтобы подарить тепло близким людям в нашей жизни. Этот день является поводом для каждого из нас задуматься о вечных ценностях и добродетелях любви, милосердия и сострадания. Рождество Христово неизменно символизирует для нас начало новой жизни с любовью в сердце», - отметил премьер.

Он пожелал украинцам мира и согласия, крепкого здоровья, веры в себя и осуществления самых смелых мечтаний, а также новых достижений и успехов в следующем году.

Напомним, в Украине выходным есть и 7 января, когда отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю (празднуют Украинская, Русская, Грузинская, Сербская, Польская и Иерусалимская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь).