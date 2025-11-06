Объявлена дата долгожданной премьеры 'Кофе с кардамоном. Сила земли'

Это рассказ о силе, свободе, семье и земле, за которую стоит бороться.

Уже 1 декабря, эксклюзивно на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ, состоится долгожданная премьера второго сезона сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". Совсем скоро зрители смогут увидеть новый этап истории любви, которые покорили сердца миллионов украинцев.

Создатели сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли" объявили дату премьеры и презентовали второй официальный тизер, который еще глубже погружает в мир самой ожидаемой костюмированной драмы этого года. В новом видео эмоциональные кадры раскрывают истории героев, их внутренние противоречия и глубину чувств. В то же время в тизере чувствуется легкость и игривость, которые добавляют жизненности персонажам и показывают, что даже в напряженных моментах всегда есть место искренним улыбкам и иронии.

Новый сезон отличается остроумием и особым чувством юмора - в нем появляются забавные ситуации, игривые диалоги и непринужденные сцены, разряжающие драматические события. Атмосферу сериала дополнят современные песни, специально обработанные под инструментальные композиции в историческом стиле - в духе сериала "Бриджертоны", что придает особый шарм всей истории, сочетая классику с современностью и создавая ощущение эпохи, оживающей на экране.

"Декабрь - это мой особенный месяц. Именно он для меня всегда был символическим. Первый сезон "Кофе с кардамоном" выходил в декабре, и вот теперь второй тоже увидит свет именно в этом месяце. Видимо, так и должно быть - чтобы согреть зрителей в зимние вечера. На этот раз будет много солнца, тепла и цветов, ведь мы снимали летом. "Кофе с кардамоном. Сила земли" получился очень светлым и ярким - настоящий глоток тепла в наше непростое время. Думаю, эту историю стоит посмотреть - хотя бы для того, чтобы почувствовать немного лета среди зимы и наполниться историей любви",- рассказывает Елена Лавренюк, исполнительница главной роли.

"Кофе с кардамоном. Сила земли" - это история, где аромат кофе переплетается со страстью, а кардамон становится символом того, как горечь и нежность могут сосуществовать рядом. Это рассказ о силе, свободе, семье и земле, за которую стоит бороться. Анна предстает не той наивной девушкой, какой ее помнят зрители. Теперь она - женщина, которая знает цену потерь и понимает, как дорого стоит собственный дом.

В центре нового сезона - непростой выбор Анны между двумя мужчинами: Стефаном Терлецким и Павелом Крушевским. Это не просто романтический треугольник, а дилемма между чувствами и долгом. Оба героя - сильные личности. Анна должна решить, выбрать сердцем или умом, одновременно отстаивая свой дом, детей и собственное достоинство.

Среди актеров во втором сезоне зрители снова увидят Тараса Цымбалюка, который продолжает историю брата Анны. К сериалу также присоединилась легендарная Ада Роговцева, чье присутствие всегда придает ленте величия и глубины. Среди новых лиц стоит отметить Надежду Хильскую, которая впервые появится в этой истории в яркой роли. И, как обещали создатели сериала, в сезоне будет несколько новых имен украинского кинематографа: Иван Довженко, Полина Арно, Иван Билаш и Зоя Лавренюк.

Уже 1 декабря, эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ, каждый сможет перенестись в мир, где красота украинской природы, драма человеческих отношений и сила эмоций сливаются в одну кинематографическую историю, которую так все ждали!

Напомним, что первый сезон костюмированной драмы "Кофе с кардамоном" стал настоящим телевизионным феноменом - не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Проект с триумфом представили на польском телевидении, в странах Латинской Америки и еще в десятках государств по всему миру, придавая истории международное звучание. Только на платформе YouTube первый сезон собрал около десяти миллионов просмотров, превратившись в один из самых успешных украинских сериалов последних лет.

Производством занимается Solar Media Entertainment совместно с телеканалом СТБ и Киевстар ТВ при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Режиссер-постановщик - Ирина Громозда

Сценаристы - Сергей Коротун, Екатерина Маевская, Ирина Громозда

Оператор-постановщик - Сергей Крутько

Художница по костюмам - Виктория Шостак

Художник-постановщик - Максим Нименко.

Премьера 1 декабря, эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ!

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

