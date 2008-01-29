Глава Ощадбанка Гулей обманывает украинцев?!

Председатель правления Ощадбанка Анатолий Гулей уже неоднократно за последнее время - с момента начала выплат компенсаций за обесцененные вклады времен СССР – делал заявления, которые не красят его как высокопоставленного руководителя государственного учреждения и, тем более, как опытного финансиста.

Принимая участие в прямоэфирных ток-шоу на различных телеканалах, он не раз заявлял, что выплаты указанных компенсаций осуществляются не только в гривнах (по 1 тыс. грн.), но и в долларах – и это с целью обезопасить их от инфляции. Которой так боятся граждане Украины.

Теперь банкир повторил данный тезис в интервью, опубликованном в последнем выпуске «Зеркала недели ». «Когда мы по «горячей линии» работали с людьми, многие буквально бились в истерике: вот вы нам дадите тысячу, а за ночь инфляция ее съест, и утром это уже будет не тысяча. Мы предложили Минфину: давайте уберем этот элемент спекуляции и дадим доллар по официальному курсу 5,05. Кто нас за это осудит? Никто», - поведал Гулей журналисту издания.

Ну и как прикажете расценивать такой довод? Поверить, что руководитель крупнейшего банка так плохо разбирается в экономике, весьма трудно. Остается лишь одно объяснение – он осознанно говорит людям неправду.

Давайте-ка разберемся! Логика посыла Гулея очевидна: люди испугались инфляции, поэтому Ощадбанк и Минфин решили их успокоить, и стали выдавать им компенсации не в гривнах, а в долларах (по желанию). То есть, вкладчики, получившие свои компенсации в долларах, могут теперь, будто бы, спать спокойно – инфляция их деньгам в американской валюте не угрожает.

Но в том-то и дело, что для получателей компенсаций в долларах инфляция или столь же опасна, как и тем, кто взял деньги в гривнах, или даже хуже того – они могут потерять еще больше.

Вспомним недавние заявления нынешнего главы правительства и размышления руководителя Национального банка, озвученные им осенью прошлого года. Юлия Тимошенко недвусмысленно порекомендовала населению держать свои сбережения в отечественной валюте, сообщив, что правительство хочет видеть гривну сильной. «Гривня – достаточно крепкая денежная единица и она сохранит свою прочность и после того, как мы выплатим все средства», -заявила, в частности, премьер-министр на днях. Глава же НБУ Владимир Стельмах пошел еще дальше, высказавшись за возможность даже укрепления гривны до 4,90 грн./долл. (с сегодняшнего официального курса 5,05 грн./долл.).

Ну а если доллар снизится к гривне, пусть, до соотношения 4,90 грн./долл., как объявил Стельмах, то владельцы долларовых накоплений потеряют в гривневом выражении 3%.

Пересуды же о грядущей ревальвации гривны ведутся в последнее время чиновниками правительства и Нацбанка абсолютно нешуточные. Поскольку данный шаг является антиинфляционной мерой, а инфляция нынче зашкаливает. Сейчас эти разговоры несколько поутихли в связи с событиями на прошлой неделе, когда НБУ был вынужден расходовать свои валютные резервы вследствие повышенного спроса на американскую валюту. Однако в обозримом будущем – через пару месяцев – ситуация может измениться. В Украину могут прийти крупные суммы иностранной валюты за счет продажи, скажем, «Укртелекома», или Одесского припортового завода, или других объектов приватизации. На какой-то момент предложение доллара (евро) станет превышать спрос, и Нацбанк, с одобрения Кабмина, использует ситуацию и начнет ревальвировать гривну.

В этом случае те, кто поверил Гулею, конечно же, пожалеют об этом. Кстати, пострадают не только они, а и вообще все, кто сегодня держит свои накопления на банковских депозитах в долларах или евро. А таких людей в Украине немало. В частности, по состоянию на 29.12.2007г., банковские вклады украинцев в свободно-конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) составляли $12,59 млрд. – это 270 долларов на каждого жителя страны. Аналогичные потери понесут и граждане, копящие доллары или евро «под подушкой».

Следует отметить, что прогноз укрепления гривны вполне реален – коль скоро об этом говорят первые лица правительства и Нацбанка. Тем более что такие события в Украине уже происходили в апреле 2005 года, когда Кабинет Министров, как известно, тогда тоже возглавляла Юлия Тимошенко. Разве что, если верить заявлениям руководителей НБУ, в этот раз ревальвация гривны не будет одномоментной, как в 2005 году, а плавной.

И тогда, в апреле 2005-го, действительно пострадали многие украинцы, хранившие свои сбережения в твердой валюте. За одно мгновение их вклады обесценились в гривневом выражении на 5%. Большие потери от тогдашней ревальвации понесли также украинские экспортеры (выиграли импортеры). Правда, нужно признать, что большинство граждан Украины не имели валютных накоплений, и они тогда получили выгоду от ревальвации гривны – в частности, за счет антиинфляционного воздействия.

Если же укрепления гривны не будет, и курс доллара будет по-прежнему удерживаться на неизменной отметке, то те, кто получат компенсации в долларе, все равно не обезопасят свои деньги от инфляции. Ведь жесткая привязка гривны к доллару предполагает одинаковое обесценение этих валют на территории Украины от роста потребительских цен. Те же, кто сразу разместит свои компенсации на депозиты (к чему призывает правительство и Ощадбанк) проиграют, если оформят вклады, опять таки, в долларах. Потому что депозитная ставка Ощадбанка в гривне –13,5%, а в долларах – 9%.

Компенсации в долларах не обесценятся только в одном случае: если гривна будет девальвировать на не меньший процент, чем величина инфляции. Если инфляция в 2008 году в Украине составит, скажем, 15%, а курс доллара вырастет на столько же – до 5,8 грн./долл., то только в этом случае доллар в карманах украинцев не обесценится от инфляции.

Возможен, правда, вариант, что события станут развиваться не по плану правительства и Нацбанка. Мировой кризис, допустим, усилится, повышенный спрос на доллар и евро в Украине продолжится и дальше. Да еще и население, вдруг, чего-то испугается и начнет закрывать свои гривневые депозиты (это – более 150 млрд. грн.). В этом случае гривне предстоит только девальвировать. Но такое может произойти еще довольно не скоро, поскольку у Нацбанка имеется весьма солидный золотовалютный резерв – около $32 млрд. Разве что, валютно-курсовая политика правительства и НБУ претерпит изменения…

Введением в обман населения со стороны руководителей правительства и Ощадбанка в ходе кампании по выплатам компенсаций «сгоревших» вкладов является не только вышеприведенный призыв получать компенсации в долларах. Также не выдерживает никакой критики их заявления о том, что гражданам нет резона торопиться с получением компенсаций.

Дело даже не в том, что «живых» денег может на всех не хватить. Напомним, в госбюджете-2008 на выплаты наличными пока предусмотрено только 6 млрд. грн. Следовательно, по 1 тыс. грн. могут получить лишь 6 миллионов человек. Вкладчиков же в несколько раз больше.

Может быть, правительство найдет дополнительные средства для наличных выплат. Но разница в сроках получения компенсаций для людей все же есть. Те, кто получат деньги сейчас, имеют бесспорное преимущество над теми, кому они достанутся только в конце года. Речь идет снова об инфляции. В январе на 1 тыс. можно купить намного больше, чем в декабре – за счет роста цен. А о том, что инфляция в 2008 году будет измеряться двузначным числом, уже даже и не спорят в Кабмине. В частности, Минэкономики делает сегодня прогноз инфляции в этом году до 12,5%. Но и такой показатель выглядит слишком оптимистичным.

Так что, эти доводы правительства и НБУ также неубедительны, как и призывы получать компенсации в долларах. Кроме того, в воздухе повис вопрос о необходимости произведения выплат с индексацией на инфляцию с октября 1996 года, как предусмотрено соответствующим законом.

В связи с вышеизложенным хочется сказать, что понятно, насколько трудно сейчас Анатолию Гулею, да и всем работникам Ощадбанка в связи с начавшимися выплатами компенсаций. Однако очевидно и то, что эта кампания была плохо продумана не только в части организации, но и в плане информационного сопровождения. Прибегать же в данной ситуации еще и к обману – это, несомненно, большая ошибка…

Юрий Глухов