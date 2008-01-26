Тимошенко делает то, во что никто не хотел верить

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила благодарность председателю правления Ощадного банка Анатолию ГУЛЕЮ за эффективную работу по возврату людям утраченных сбережений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

“Я персонально благодарю руководителя, а также всех тридцать восемь тысяч работников Ощадного банка Украины за их самоотверженность, ответственность и оперативность в работе”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив: “Мы вместе с вами за две недели сделали больше, чем вся власть за предыдущие 17 лет”. Премьер также сказала, что “именно сегодня люди увидели, что возврат сбережений это не предвыборное обещание политиков, а вполне реальное дело”.

“Мы сегодня вместе с Ощадбанком делаем то, во что никто не верил и не хотел верить”, - сказала премьер-министр. - Мы не искали причин, почему это сделать невозможно. Мы нашли способ, как это можно выполнить”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО “правительство и Ощадбанк делают сегодня очень важное дело – реализовывают программу установления справедливости в стране. И если бы существовал Орден справедливости, то такую награду должны были бы первыми получить именно ощадбанковцы”.

Премьер также выразила удовлетворение тем, что все проблемы, которые возникали в процессе выплат людям в первые дни, устранялись достаточно быстро и эффективно. “Да, были очереди, но они возникли потому, что 17 лет до нас никто ничего не делал и никому ничего не платил. Поэтому и очередей не было под банком, потому что незачем было туда идти людям. Сегодня очереди – это объективная причина. Потому что люди пока еще не доверяют власти и хотят взять свои деньги как можно скорее”, - заметила она.

“Относительно критики в адрес правительства и руководства «Ощадбанка», которая раздается со стороны наших политических оппонентов и отдельных чиновников – то инфляция им мерещится, то паралич работы банка, то еще какие-то ужасы. Такой критикой наши оппоненты прикрывают свою собственную семнадцатилетнюю неспособность сделать пользу для людей. Других причин для подобного словоблудия не существует”, - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила уверенность, что правительство и «Ощадбанк» обязательно успешно завершат полную выплату людям утраченных сбережений в течение двух лет, как и было запланировано.

“Я также хочу категорически опровергнуть все слухи о том, что возврат долгов людям вызовет инфляцию. Это – неправда. Гривня – достаточно крепкая денежная единица и она сохранит свою прочность и после того, как мы выплатим все средства”, - подчеркнула премьер-министр.