Тимошенко хочет стать Борисом Березовским для Виктора Януковича

Британия игнорирует решение Европейского суда по правам человека. Почему на «всемогущество» ЕСПЧ надеется Тимошенко?

Начну не из г-жи Тимошенко, а из последней социологии. Социологическая группа «Рейтинг» из Львова 5-14 мая 2012 года провела опрос, которым зафиксировала: список "Батьківщины" и "Фронта змін" опережает Партию регионов меньше, чем на 4%.

Это при том – внимание – что погрешность выборки составляет 2,2%. Таким образом, возможно, что разрыв между партией власти и одной из партий оппозиции еще меньше.

Это очень хороший результат для партии власти. Оказывается, что вся патетика по поводу так называемого «объединения оппозиции» (а его нет, ибо "Батьківщина" и "Фронт змін" после выборов опять распадутся), вся уничижающая и уничтожающая критика власти на всех ток шоу страны – не приносит этой оппозиции существенного роста рейтинга. И это при том, что оппозиция давно ведет свою пропагандистскую кампанию.

Предвыборное состязание сейчас проходит с привлечением, если можно так выразиться, и правовых, и «зарубежно-медицинских аргументов».

Среди правовых, – по прежнему говорят о якобы «избирательном правосудии в Украине». В связи с этим я нашел любопытное сообщение. 4 апреля 2012-го Высокий суд Лондона отклонил заявление горнодобывающей компании «Ferrexpo» Константина Жеваго, оспаривавшей подсудность украинскому суду конфликт вокруг Полтавского горно-обогатительного комбината и просившей рассмотреть его в Великобритании. Британский суд отклонил заявление, сочтя, что «Ferrexpo» не сумела убедительно доказать предвзятость украинской судебной системы». Улавливаете разницу? По Тимошенко у нас – «избирательное правосудие». По Жеваго – правосудие приемлемое.

Конечно, с привлечением немецких врачей «напряженка» вокруг лечения г-жи Тимошенко в харьковской больнице ослабла. Правда, вынужден констатировать, что немецкие врачи из клиники «Charité», работающие в Харькове по семь дней, как нефтяники при Союзе вахтовым методом, иногда противоречат себе в высказываниях, а иногда говорят не понятно.

22 мая 2012-го д-р Лутц Хармс, лечащий врач г-жи Тимошенко, уже в Германии, сказал, что его пациент «начнет ходить на этой неделе (т.е. в период 22-27 мая 2012-го – В.П.), а полностью она выздоровеет где-то через полгода». После этих слов клиника «Charité», видимо, получила «втык» от людей Тимошенко за такие «прогнозы» как подрывающие «катастрофизм» в ее диагнозе. Только этим можно объяснить то, что 24 мая 2012-го д-р Анетт Райсгауэр, сменившая д-ра Хармса врач г-жи Тимошенко, заявила: «нельзя точно сказать, когда она сможет передвигаться», ибо «не началось основное медикаментозное лечение экс-премьера». Кроме того, 21 мая 2012-го д-р Райсгауэр заявила, что «лечение Тимошенко возможно в основном без проведения анализа ее крови».

Я – не врач, но обязательно спрошу у врачей в Киеве, Берлине и Вене, считает ли современная медицина анализ крови обязательным при назначении курса медикаментозного лечения? А, может, внесет ясность по поводу анализа крови г-жи Тимошенко главврач «Charité», д-р Карл Макс Айнгойпль, который с 1 июня 2012-го меняет на дежурстве в Харькове д-ра Райсгауэр? Хочется понять, прав ли Ренат Кузьмин, первый заместитель Генерального прокурора Украины, заявивший 10 мая 2012-го, что отказ г-жи Тимошенко объясним тем, что в «ее крови могут найти определенные субстанции»?

Я настаиваю на том, что принимать «на веру» собственные заявления госпожи Тимошенко о ее состоянии здоровья - себя не уважать.

26 февраля 2011 года г-жа Тимошенко рассказала на своей страничке в «Twitter», что каждое (!) утро бегает со своей собакой по 10 (!) км. 6 декабря 2011 года Андрей Шкиль, депутат от БЮТ, публично рассказал о диагнозе г-жи Тимошенко – «межпозвоночная грыжа». Вопрос: где правда? В том, что г-жа Тимошенко бегает по 70 км. в неделю, или в том, что у нее грыжа? Как она с такой грыжей могла бегать по 70 километров?

То, что г-жу Тимошенко начали лечить, сняло и политическое напряжение. Напомню, что 28 апреля 2012 года федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью радио "NDR Info" заявила: МИД Германии ведет переговоры по вопросу перевозки г-жи Тимошенко в клинику «Charité». 3 мая избранный президент России Владимир Путин заявил, что и Россия готова ее лечить. А 6 мая об этом же заявил в интервью газете "Нойе Цюрхер Цайтунг" глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер.

По нашему законодательству гражданин Украины отбывает наказание только в Украине, а его права на пересечение границы - ограничены. Передать его для отбывания наказания – невозможно, ибо Конституция Украины запрещает выдачу нашего гражданина другому государству (такие же положения есть в законодательстве Российской Федерации и Израиля).

Не знаю, может быть, окружение г-жи Тимошенко продемонстрирует нам ее паспорт как гражданки другого государства? Я этого исключить не могу, у Павла Лазаренко, бывшего политического патрона г-жи Тимошенко, был в свое время панамский паспорт. Но тогда возникнет вопрос: как неукраинская гражданка Тимошенко могла баллотироваться на высшие государственные посты?

Насколько в мире принято, чтобы определенную категорию, назовем их так – «привилегированных осужденных» отвозили на лечение за границу?

Совсем не принято. Единственное исключение - пример Абдельбасета аль-Меграхи, ливийского террориста, взорвавшего авиалайнер над шотландским городом Локерби в 1988 году. Великобритания могла держать этого человека в шотландской тюрьме, но передала его Нидердандам, откуда якобы больной аль-Меграхи попал домой, в Ливию. Но, как выяснилось благодаря сайту «WikiLeaks», дело было вовсе не в мифической болезни: британские власти подсказали Триполи, как освободить аль-Меграхи из Голландии в обмен на льготные условия контрактов по разработке нефтяных месторождений для «Бритиш петролеум».

Проанализируем проблему сквозь призму законодательства других стран. 8 декабря 2009-го Конституционный суд России отдельным определением признал законным запрет гражданам РФ с непогашенной судимостью выезжать за границу и предложил Госдуме выработать механизм, допускающий выезд осужденных в экстраординарных случаях - серьезных болезней или смерти близких родственников. Пока этот механизм не выработали.

Не могу сказать, что практика, когда осужденных не выпускают за рубеж на лечение, является каким-то украинским ноу-хау. Например, 18 ноября 2011 года власти Филиппин не выпустили из страны для лечения в Сингапур бывшего президента страны Глорию Арройо. Никого не смутило то, что Арройо, которую обвиняют в хищении государственных средств и которой поставили диагноз рак костей, даже не является осужденной – в отличие от госпожи Тимошенко. Глава департамента местного Министерства юстиции Лейла де Лима заявила, что «в Филиппинах есть и свои хорошие доктора».

В декабре 2005 года бывший президент Сербии Слободан Милошевич обращался к судьям Международного трибунала в Гааге с просьбой разрешить ему медицинское обследование в России. Ему отказали. Милошевич умер. После вскрытия Лео Бокерия, директор российского Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева, заявил, что в ходе лечения Милошевича произошла грубейшая врачебная ошибка. Его лечили от артериальной гипертензии, в то время как нужно было делать коронографию с двумя стентами - такая операция нужна при поражении артерии на двух уровнях.

Есть и случаи, когда за рубеж якобы на лечение выпускали, а потом этот «больной» скрывался, после чего лица, разрешавшие выезд за рубеж, сами шли под следствие и суд. В начале марта 2010-го крупный скандал разразился в Иордании, где в один день были арестованы 24 правительственных чиновника, включая бывшего министра финансов и бывшего советника премьер-министра по экономическим вопросам. Причина понятна, особенно для нас – участие в сомнительных схемах приватизации госсобственности. А потом был еще один скандал – «полетели» со своих должностей и попали под следствие министры внутренних дел и министр здравоохранения Иордании – они выдали разрешения на выезд из страны на лечение за границей местному олигарху Халиду Шахину, которые получил трехлетний срок за то, что и придумал эти схемы. Шахина объявили в международный розыск.

24 мая 2012-го в резолюции Европарламента, в пункте 10-ть «приветствуется тот факт, что г-жа Тимошенко была переведена из Харьковской тюрьмы в больницу по своему решению» и то, что «украинские власти согласились с предложением о назначении делегации для наблюдения последующего физического состояния г-жи Тимошенко». Но это не означает, что попытки вывезти г-жу Тимошенко прекратились.

19 мая 2012-го д-р Карл Макс Айнгойпль опять заявил, что хочет забрать г-жу Тимошенко в Германию, так как «он сомневается, что в Украине можно создать условия для ее успешного лечения». А политический аналитик Алена Гетьманчук сказала 18 мая 2012-го, что «врачи, которые осматривали Тимошенко первый раз - это не просто случайные немецкие врачи. Один из них, по нашей информации, в очень хороших отношениях с семьей канцлера - с Меркель и ее мужем. То есть, это врач, которому канцлер доверяет». Д-р Айнгойпль и д-р Хаас и осматривали первыми г-жу Тимошенко.

По моему мнению, г-жа Тимошенко хочет вырваться в Германию не для лечения. Она попытается оттуда, из Германии, возглавить действия всевозможной оппозиции, начнет раздавать интервью, она станет Борисом Березовским для Виктора Януковича. Госпожа Тимошенко всегда, например своими заявлениями о «русском спецназе на Банковой» 24 ноября 2004-го, доказывала – нет ничего, на что бы она не смогла пойти в своем стремлении к абсолютной власти.

И потому мы упираемся в еще одну тему. Тему экстрадиции. Допустим, выпустили г-жу Тимошенко из Украины в Германию, она «резко вылечилась», Украина ставит вопрос о ее возвращении для продолжения отбывания наказания. Но договора об экстрадиции между Украиной и Германией нет – я проверил это. Власти Филиппин потому и не выпустили из своей страны Глорию Арройо для лечения в Сингапур - между Филиппинами и Сингапуром нет договора об экстрадиции. Конечно, это не означает, что выдача из ФРГ в Украину невозможна в принципе. Основной Закон ФРГ (ст. 25) предусматривает, что общепризнанные нормы международного права действуют в качестве составной части федерального права. Но объявление международного договора частью права страны не означает автоматического применения договорных норм. Тем более в случае с г-жой Тимошенко, тем более, что, если исходить из слов г-жи Меркель, что в нашей стране «царит диктатура и репрессии».

Среди западных оценок можно найти и ту, что отбывающие наказание в украинской исправительной системе якобы «ужасно» ущемлены в своих правах. Как с этим обстоит дело на Западе?

«Financial Times» пишет 24 мая 2012-го: премьер Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что не намерен выполнять предписание Европейского суда по правам человека, который еще в 2005 году постановил, что «заключенные должны иметь возможность принимать участие в выборах» . Камэрон публично, не считаясь с якобы обязательным решением этого суда, заявил: «я всегда считал и продолжаю считать, что, когда вы находитесь в тюрьме, вы теряете определенные права, и одним из этих прав является право голоса».

Украинское законодательство в отношении этого – суперлиберально. У нас не могут голосовать только недееспособные граждане Украины – причем их психическое заболевание или непонимание своих действий должно быть установлено судом. Осужденные граждане Украины имеют право голоса. Конституционный суд Украины решением от 26 февраля 1998 года признал неконституционным положение тогдашнего закона о выборах, который приостанавливал осуществление избирательного права для граждан, которые находятся в местах лишения свободы.

Этот пример я привел и потому, что вскоре ожидаются решения европейских судебных институций по делам г-жи Тимошенко. Поэтому действия г-на Камэрона – хороший пример того, как считаются в самих европейских странах с такими решениями европейских судебных институций.

Вячеслав Пиховшек