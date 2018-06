Умер автор Azurro и феномена итальянской ”лёгкой музыки” 70-х (фото)

В городе Виджевано (Vigevano) на 83-м году жизни скончался один из самых знаменитых поэтов-песенников Италии Вито Паллавичини (Vito Pallavicini), передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство АНСА.

Пожалуй, самым большим успехом Паллавичини стала песня "Адзурро" (Azzuro), которую неподражаемо спел Адриано Челентано.

"Адриано, мне пришла в голову сумасшедшая идея. Нам надо срочно встретиться, я должен рассказать тебе об этом лично, - вспоминает сегодня исторический телефонный звонок Челентано. - Ты не сможешь отказаться. Эта песня станет гимном всех итальянцев, сказал тогда Паллавичини. Так оно и получилось".

Сегодня в знак уважения к поэту, текст этой песни передали на свои ленты некоторые итальянские информационные агентства.

За свою долгую жизнь он написал около пяти тысяч стихотворных произведений, 116 из которых стали известными песнями. Многие из его песен распевала вся Италия, некоторые из них в переводе на английский облетели весь мир.

Другой оглушительный успех поэта - песня "Io che non vivo" была переведена более чем на 50 иностранных языков и в английской версии "You don`t have to say you love me" вошла в репертуар Элвиса Пресли.

Паллавичини работал практически со всеми грандами итальянской песни, в том числе с Миной, Аль Бано, Тото Кутуньо, Лучо Баттисти, Джанни Моранди. Многие годы он был некоронованным королем Фестиваля в Сан-Ремо, который задает моду всей итальянской поп-музыки.

"Вито был столпом итальянской легкой музыки. Его гениальные песни в 1960-1970-е годы определяли ее развитие. Когда я познакомился с ним, он был уже в зените славы, и меня поразило, насколько он обезоруживающе прост в общении. Я никогда его не забуду", - говорит Аль Бано.

В последние годы жизни Паллавичини преподавал стихосложение детям в школах и лицеях Виджевано. Когда его спрашивали, почему он не принимает участие в Фестивале в Сан-Ремо, поэт отвечал: "Старая проститутка не возвращается в публичный дом, где когда-то ее знали".