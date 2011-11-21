Россия готовится к ракетно-ядерной войне

Начальник Генерального штаба российских вооруженных сил генерал армии Николай Макаров сделал сенсационное заявление. Четырехзвездочный полководец напугал российский народ и географических соседей России и убежден в том, что существует «риск втягивания Российской Федерации в войну с применением ядерного оружия».

Ключевые три слова провокационного заявления российского генерала, конечно же, «с применением ядерного оружия!» А что до «рисков», то пусть они останутся на его совести.

Зададим наивные вопросы себе и читателям. Есть ли объективная необходимость России решать международные, межгосударственные проблемы с помощью ядерного оружия? Почему сегодня в Москве из «ящика Пандоры» достают ядерное оружие? Почему из Генштаба российской армии звучат угрозы гипотетического массового уничтожения людей? Кем и когда? К чему готовиться?

И еще есть вопросы. Что, постгорбачевские политики и военные серьезно верят в то, что ракетно-ядерное оружие функционально? Что и сегодня прав Клаузевиц и его формула того, что война – есть продолжение политики иными, насильственными средствами? Естественно, если эти «насильственные средства» - ядерное оружие в руках полоумных, страдающих недомыслием, шовинизмом, сумасшедших «нравственных эмбрионов» с четырьмя большими звездами на погонах?

Если есть «риск втягивания» - тогда назовите, генерал, этих милитаризованных визави, противников России вслух, как писал пролетарский поэт Маяковский – во весь голос. Ибо нам, обывателям, страшно, нас охватывает ужас. И мы в Украине, между прочим, помним не только слова генерала армии Николая Макарова, но и другие заявления российских политиков и военных.

Два года тому назад военно-политическое руководство РФ, президент Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности – Николай Патрушев удивили своих многочисленных недругов и редких союзников.

Безапелляционно, в нарушение международных норм, эти политики сообщили, что у России есть право применить ядерное оружие первой. Это положение, по их словам, закрепила новая военная доктрина РФ.

То есть, повторюсь, государственные мужи РФ считают, что ядерная война возможна, целесообразна, политически оправдана и вполне может снять проблемы внутренних и внешних угроз для России.

И вот новая гипотеза, «второй свежести» пророчество российского генерала, который уж точно знает, что такое «черный чемоданчик» управления ракетно-ядерной армадой России.

Важно и то, повторюсь, что начальник Генерального штаба российской армии не сказал: откуда «исходит угроза миру» и безопасности России. Он лишь сообщил, что «локальные или региональные конфликты» по всей границе России с сопредельными государствами могут стать причиной «ядерной» войны.

Остается загадкой, агрессивные действия каких стран, с которыми граничит Россия, может привести к такой войне «с применением ядерного оружия»? Нам известно, что лишь пограничный с РФ Китай имеет ядерные вооружения и современные средства его доставки.

Гадать на «кофейной гуще» бесполезное занятие. Как писал замечательный русский писатель Саша Черный, «солнце из навоза стихотворение в прозе сделает». Но то, что война начинается и идет лишь тогда, когда есть не одна, а две заинтересованные стороны, – аксиома. Как есть наступление – оборона, защита – нападение, агрессор – миротворец, короче, щит и меч.

Но почему, читатель, от слов российского генерала так повеяло духом «холодной войны»? Вспомнилось забытое ядерное противостояние двух систем – капитализма и социализма. Ожили политики и генералы, которые сорок лет назад в старую конструкцию государственного национализма пытались впихнуть, как в прокрустово ложе, разрушающую энергию атомного ядра, ядерный апокалипсис.

Генералы всегда жаждут крови, побед. Как молился циник: «Впервые я прошу тебя, Господи, смерти! Не для себя прошу! Господи!»

В середине семидесятых прошлого столетия самая популярная лексика политиков и военных СССР и США были «силовая ядерная конфронтация», «уровень стратегического баланса», «разумная достаточность, стратегическая оборонная инициатива», «гонка ядерных вооружений», «ядерная зима». Затем, Богу слава, все кануло в прошлое, покрылось забвением. Наступили иные времена, и даже Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира.

Поэтому оставим геополитику, военную стратегию, непомерное и вечное желание генералов воевать, гнать людей на бойню смерти, которая в пропаганде называется героизм. Поговорим с думающим читателем о страхе, о философии зла как средстве управления социальными процессами, о страхе как инструменте агрессии и власти.

Напомним банальную мысль о том, что война и мир слишком серьезные явления, чтобы доверять их генералам. Но как только изменяется социальный контекст, политическая среда, в человеке, у людей власти пробуждается агрессивность.

Потому что мир «уверенных» не таков, как мир «запуганных». Поэтому российский генерал декларирует формулы страха, навязывает политику страха – источник агрессии, антураж зла. И в то же время страх оказывает интегрирующее воздействие на массовую психологию, что за неделю до парламентских выборов в России так важно для политического класса власти.

Даже Николо Макиавелли писал, что тот, кто управляет устрашением общества, в сущности, полностью управляет этим обществом. Страх может укрепить, консолидировать власть.

Поэтому слова генерала ни что иное, как манипулирование общественным сознанием, формирование фобий, мобилизация людей, страт, кластеров, подавление гражданских структур общества.

Однако и генерал Макаров, и те, кто позволил ему болтать о ядерных угрозах и войнах, сами могут стать «жертвой страха». Отец главного героя фильма Мела Гибсона «Апокалипсис» говорит своему сыну: «Страх! Они гибнут изнутри от страха. Они несут его в себе, как заразу. Страх – это болезнь. Он вползает в душу каждого, кто подхватит его. Я не для того тебя растил, чтобы ты жил в страхе. Вырви его из сердца».

…Между прочим, на территории Украины в 1999 году дислоцировалось 178 самых современных ракет SS-20 («Сатана»), суммарный тротиловый эквивалент которых вполне мог бы уничтожить все население Земли. И, именно от РФ и США Украина получила гарантии безопасности в обмен на ликвидацию вышеназванного ядерного оружия. Представляете, если бы Украина, оставаясь третьей ядерной державой в мире, в период эскалации конфликта вокруг острова Тузла начала говорить о защите государства с помощью ядерного оружия?

Виктор Тимошенко, полковник запаса