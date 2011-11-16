Декриминализация как краш-тест для украинской европерспективы

Борис Немцов когда-то сравнивая две наши страны, говорил, что если Россия Путина – это страна-грузовик, который идет по тонкому льду, то Украина периода Тимошенко-Ющенко – это грузовик, который трясет от ссор и разборок за руль, но который при этом по своей разухабистой дороге уверенно едет в Европу. Вчера, сидя в журналистской ложе в Верховной Раде и ожидая поправки для Уголовного Кодекса, что освободило бы Тимошенко, я думала, что сейчас для страны напрашивается другая автомобильная аналогия. Это какой-то краш-тест автомобиля, двигатель которого разгоняют дистанционным управлением из вертолета Augusta-139 (кажется, его так любят на Банковой). Разгоняют и выводят на тот же лед, по которому идет РФ.

Регионалы еще накануне вечером объявили, что не будут голосовать за декриминализацию статьи, по которой сидит Тимошенко. Не могут, говорят, оставить Уголовный Кодекс без такой важной статьи. Наводят при этом длинный список стран, уголовные законодательства которых содержат статьи один в один повторяющие нашу 365-ую УК. Вчера ходили по кулуарам, цитировали эту фразу журналистам, на что я заявляла, что свидетелями в судах этих стран выступают не учредители “РосУкрЭнерго”, который считается классическим примером коррупции газового бизнеса. Статья 365 сама по себе нужна. Государство должно иметь право посадить в тюрьму чиновников. Здесь никаких возражений. Но это когда государству и его судебной системе верят.

А на сегодня, когда дискредитирована система судебной реформы, посадка Тимошенко – это не только ее личная проблема. Это барьер для того, чтобы обозначить и подойти к нашему европейскому будущему. Вчерашнее голосование за декриминализацию на самом деле сопоставимо с Харьковскими соглашениями. Тогда регионалы преломили народ через колено, избили коллег по парламенту, и в результате флот ЧФ остался в Крыму еще на 25 лет. А сегодня не кто-то, а сам премьер-министр Азаров задает риторический вопрос: «На какие уступки (после Харьковских соглашений. – Авт.) нам пошла Россия? На какие?» И продолжает, что по-прежнему покупаем газ по цене Германии. Голосование по Тимошенко так же, как Харьковские соглашения, один из шагов, которым меняется цивилизационный выбор Украины. Один из переключателей скорости для разгона двигателей в еврааизийском направлении. Я вчера ходила по парламенту и задавала регионалам такой вопрос: «Сегодня вы срываете возможность освободить Тимошенко. И когда в декабре мы не сможем подписать договор об Ассоциации и ЗВТ, вы будете чувствовать свою личную ответственность за то, что лишили своих избирателей европерспективы?» Задавала этот вопрос всем нардепам от ПР, которых встречала. «Мы подпишем договор», – ловко уходили от ответа Алексей Плотников и Виталий Хомутынник.

Мне кажется, что регионалов их политтехнологи согнали в один кинозал и напичкали одним и тем же набором аргументов в пользу посадки Тимошенко, и они ходили и повторяли их журналистам с медитативной периодичностью.

– А вы знаете, что Жака Ширака судят? – вопросом на моей вопрос о личной ответственности за голосование отвечает Владимир Олейник.

– Знаю, что он при этом не сидит в тюрьме, не приходит в суд. И еще знаю, что прокуратура встала на сторону защиты и хочет закрыть дело из-за отсутствия состава преступления.

– А вы знаете, что президента Израиля судят?

– Его судят за сексуальные домогательства. Тимошенко вроде никого не домогалась.

В заключение он говорит, что Европа будет нас уважать, если мы проявим самостоятельность при принятии решений. Еще говорит, как было непредусмотрительно со стороны Украины делать в свое время безвизовый въезд в Украину для европейцев в одностороннем порядке. Устало слушаю это все, могу даже расширить перечень односторонних уступок Украины для ЕС, но при этом просто лень наводить контраргументы, сводящиеся к тому, что все страны, желающие присоединиться к ЕС, так делали. Еще раз спрашиваю, берет ли он ответственность за голосование по Тимошенко, если договор об Ассоциации не будет подписан? Ответил что-то невнятно-утвердительное.

Тут неожиданно увидела еще одного регионала Эльбруса Тедеева, чемпиона мира по вольной борьбе.

– Эльбрус, вы сегодня не проголосовали за освобождение Тимошенко. Так, скорее всего, решил президент. Спорт - куда более честное дело, чем политика. А вы понимаете, что закрываете будущее для сотен тысяч ваших мальчишек, которых тренировали и которых могли бы тренировать? Закрываете будущее для ваших избирателей, для ваших питомцев. Это голосование – спортивный поступок?

– Ну, я не закрываю. Наша молодежь и живет в Европе, спортсмены ездят в Европу…

–Эльбрус, я про другое. Этим голосованием по Тимошенко вы закрываете возможность жить в Европе, вам не кажется? Как вы будете смотреть им в глаза?

– Я думаю, что под одного игрока не меняют правила, не меняют судейский корпус. Я не был в середине этого дела… Мы многое знаем понаслышке. Хотя мне жалко и Тимошенко, и Луценко.

Все это говорит с паузами, как будто желая убедить, прежде всего, себя.

Маша Мищенко