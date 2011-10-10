Дело Тимошенко как перепутье перспектив Украины

Ход судебной эпопеи по делу Юлии Тимошенко обострил классический аспект двух новостей - плохой и хорошей. Начну с плохой: на окончательный судебный вердикт ни общественное мнение Украины, ни глас гражданского общества не смогли оказать существенного влияния.

Зато позитивная новость заключается в том, что инструмент отрезвления для нынешней власти в Украине все же существует. Находится он на Западе вообще и в Европе в частности. Если бы это не соответствовало действительности, то приговор по делу Тимошенко был обнародован задолго не только до 11 октября, но и до саммита Восточного партнерства в Варшаве.

Казалось бы, с какой стати учитывать мнение Европы политической силе, которая всегда декларировала приоритет восточной политики, экономики и культуры? Неужели такое странное перевоплощение произошло лишь под давлением навязчивой цели наградить отдельные категории украинцев безвизовым режимом в страны ЕС, а также некоторыми другими приятными мелочами, предусмотренными статусом ассоциированного членства в Европейском Союзе?

Конечно, нет. На самом деле все прозаичнее и сложнее одновременно. Дело в том, что в Украине уже на протяжении длительного времени существует существенное расхождение между популярностью восточного политического вектора и стратегическими приоритетами бизнеса, связанными с Западом.

Как следствие - у нас всегда хватало предвыборных политических проектов, которые пытались «попастись» на идеях «дружбы с Россией», «братских народов», «культурно-исторического единства», а получив политические дивиденды, потихоньку разворачивались в противоположном направлении.

По этому поводу можно иронизировать, обижаться или возмущаться, но такое положение дел вполне объективно, поскольку является закономерным следствием очерченной причины. Вместе с тем следует отметить, что речь идет все же о противоречии, которое, приобретя хронические формы, может привести к непредсказуемым, курьезным и даже фатальным последствиям как для политико-деловой элиты, так и для Украины в целом.

Вывод очевиден: указанное противоречие требует как можно более оперативного разрешения. Но поскольку у нас тяготить трудами праведными себя не привыкли, то ситуация продолжает оставаться в подвешенном состоянии: с одной стороны - пророссийская риторика, а с другой - покупка активов западных предприятий и недвижимости, обучение детей в Европе и США и т.д. и т.п.

Приведенный анализ позволяет выяснить, что тайм-аут с вынесением приговора Юлии Тимошенко был взят нынешней властью не для того, чтобы оценить реальность перспектив безвизового режима или адаптироваться к западным ценностным стандартам, а чтобы понять, насколько жесткими окажутся санкции в отношении конкретных лиц и перспектив их бизнеса на Западе.

В этом контексте аргументационные акценты Запада, которые ныне интенсивно анализируются электронными СМИ, если и имеют какое-то значение, то разве что для мыслящей публики, а не для власти. Поэтому остановлюсь лишь на том, что составляет фундамент политической культуры Запада.

Во-первых, лидерство политических проектов определяется на основании демократических избирательных процедур, а не решений карманных судов.

Во-вторых, устранение от выборов оппозиционного лидера с высоким рейтингом в абсолютном большинстве случаев является основанием для непризнания выборов действительными и применения санкций ко всем, кто был причастен к развертыванию событий по такому сценарию.

В-третьих, принадлежность лица к оппозиции хотя и не исключает возможности ее судебного преследования, но однозначно требует, чтобы уголовными считались лишь те дела, в которых точно доказана цель самообогащения. Если корыстные мотивы не доказаны, то речь может идти лишь о так называемом суде импичмента.

В-четвертых, сближение с ЕС, а тем более - членство в ЕС является невозможным в условиях нарушения прав человека, притеснения оппозиции и свободы слова, преследования по признаку политической деятельности и т.п..

Янукович пытался убедить собеседников в Нью-Йорке и Варшаве, что он возглавляет страну развитой демократии, в которой деятельность каждого гражданина (включая Юлию Тимошенко) может стать объектом судебного разбирательства, что судебная ветвь власти у нас независимая, объективная и неподкупная, наконец, что сам комментарий по этому поводу может рассматриваться как давление на суд, а Президент, будучи законопослушным гражданином, очень бы этого не хотел...

Но то ли тон озвученных тезисов был недостаточно убедительным, то ли обнародованная версия положения вещей - откровенно неправдоподобной, однако объяснения воспринимались с нескрываемым раздражением, мол, вместо того, чтобы тратить время на никому не нужную казуистику, сосредоточьтесь, пока уважаемый Виктор Федорович, на двух основных аспектах: а) будущее взаимоотношений Украины с миром зависит от соблюдения фундаментальных норм демократии, б) в случае, если эти нормы по каким-либо причинам будут посрамлены, первым в списке лиц, на которые будут распространяться санкции Запада, будет фамилия не уборщицы из Генпрокуратуры и не судьи из Печерского суда, а Президента Украины.

Нынешней власти в Украине не стоит обижаться на реакцию Запада уже хотя бы потому, что такие требования и предостережения являются не конъюнктурными, а принципиальными и независимыми от конкретных персоналий, которые подвергаются тенденциозным притеснениям и преследованиям.

У кого короткая память - пусть обратится к услугам Интернет-архива: в первой половине 2005 года западные политики и правозащитники не менее последовательно, чем сейчас, предостерегали Ющенко от выборочной и бездоказательной реализации предвыборного лозунга «бандитам - тюрьмы!"

Также не составляет труда восстановить в памяти факт, согласно которому в 2005 году никто из регионалов не обижался на такую позицию Запада, а наоборот – отрекомендовал ее «голосом разума», «цивилизационным образцом» и т.д. Сейчас же, перефразировав поэта, «всё те же юноши, но поют другие песни»…

Казалось бы, ничего страшного для нынешней власти нет: применит Запад санкции - состоится оперативная переориентация политико-деловой элиты на Россию. Впрочем, на практике все значительно сложнее: официальная Москва довольно прохладно воспринимает персональный состав официального Киева. Во всяком случае, идти на уступки в вопросах цены на газ никто не собирается - разве что Украина отдаст свою газотранспортную систему или предложит в бессрочную аренду какой-нибудь регион ...

Чтобы никто в этом не сомневался, на днях один из руководителей российского Института стран СНГ дал исчерпывающее объяснение: Россия хотела бы поделиться дешевым газом с украинским народом, но из предыдущего опыта она точно понимает, что сверхприбыли с льготной цены на газ изымаются украинской олигархией и направляются НЕ на нужды народа, а на покупку вилл за рубежом и автомобилей премиум-класса. Для нынешнего руководства России продолжение такой практики является неприемлемым, поэтому отныне Украина не будет иметь льготных цен на газ.

Напоследок привлеку внимание на аспект, который почему-то остается незаметным для нынешней власти. Речь идет об очевидном: если суд выносит обвинительный приговор Юлии Тимошенко, то этим начинается эпопея судебных, а впоследствии и внесудебных решений, которая закончится неизвестно когда и чем.

В двух аспектах сомневаться не приходится: во-первых, это не пойдет на пользу Украине, во-вторых, инициаторов противоправных преследований Юлии Тимошенко маховик запущенного механизма гарантированно не пощадит.

Виталий Чудновский, народный депутат Украины