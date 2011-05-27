«Битва за Украину». Еще раз о подлом и ужасном фильме

Недавно Кость Бондаренко рассказалчитателям агентства УНИАН о фильме Андрона Кончаловского «Битва за Украину». В связи с прочитанным (и просмотренным – фильм я смотрел уже после публикации Бондаренко), я вспомнил притчу, уместную, для объяснения всего прочитанного и увиденного.

Часть I - Мужчина поднимает над забором сына и спрашивает: что там видишь?

- Я вижу окошко нашего дома.

- А что там?

- Там наша мама и чужой голый дядя. Дядя раздевает нашу маму!

- А что дальше?

- Ничего не вижу. Дядя выключил свет.

- Да ты приглядись!

- Нет, все равно ничего не видно, - отвечает сын.

Мужчина опускает мальчика на землю, хватается за голову и начинает метаться вдоль забора, горестно восклицая:

- Проклятая неизвестность! Проклятая неизвестность!

Часть II

А теперь давайте представим, читатель, фантасмагорическую ситуацию. Из Киева в Москву летят два самолета. Один рейс чартерный, самолет маленький, современный, комфортный. На нем в Белокаменную отправились в дорогу украинский миллиардер, филантроп Виктор Пинчук и его тесть экс-президент Украины Леонид Кучма.

Второй самолет рейсовый, в эконом-классе летят две женщины – Леся и Мирослава Гонгадзе.

Все они не паломники, не путешественники, а отправились в российскую столицу по делу. Цель у всех одна: встретиться и попросить «выдающегося режиссера современности, автора многих культовых советских и американских фильмов» Андрона Сергеевича Михалкова-Кончаловского снять честный и объективный фильм.

Фантазируем дальше… После некоторых колебаний Андрон Сергеевич решил встретиться с украинскими гостями. Но при одном условии: если все вместе они сядут за круглый стол и поговорят. Ведь всем в мире известно, что Андрон Кончаловский очень бережет свое кристально добропорядочное, не запачканное грязной политикой имя. Тем более что не так давно, он, например, снял фильм о президенте Азербайджана Гейдаре Алиеве, называется «Бремя власти». Посмотрите! Очень правдивый фильм, главное, беспристрастный своей одномерностью и однозначностью политических выводов и смыслов.

Виктор Пинчук и Леонид Кучма в будущем фильме пожелали воплотить идею того, что убийство Георгия Гонгадзе и последующий политический кризис в Украине есть результат масонского заговора злого мирового правительства, которое заседает где-то в подземном бункере на территории Соединенных Штатов Америке.

В отличие от сверхвлиятельных, добрых и порядочных, богатых и известных господ Пинчука и Кучмы, просьба пани Леси и пани Мирославы была другая.

Во-первых, естественно, женщины тоже просят снять фильм. Так как считают, что на крови их сына и мужа тысячи украинских политиков сделали себе состояние, стали президентами и министрами, возглавили парламенты и суды, прокуратуры, спецслужбы и другие силовые структуры, построили бандитское государство, где «играми» правит политика трайбализма, то ли (дежавю) компрадорская буржуазия.

Во-вторых, две несчастные украинки попросили Андрона Сергеевича снять кино на средства самого режиссера. Так как, по понятным причинам, у них нет денег, и гонорары платить они не смогут.

Обе стороны, приехавшие к живому классику кино, объяснили и мотив того, зачем им нужен талант автора фильмов «Романс о влюбленных», «Первый учитель», «Одиссея».

Миллиардер и экс-президент, видимо, убеждены, что удачная PR-акция, подлый фильм, снятый «под заказ», за большие деньги, станет частью пропагандистской кампании и сможет убедить украинский политический класс, простых украинских обывателей в том, что Георгия Гонгадзе убили те же люди (правда, чуточку моложе) что и убили президентов США Джона Кеннеди, Индиру Ганди и первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Кирова.

К слову, для мастеров PR-технологам – внести нечто совершенно чуждое и новое в социальную психологию, общественную мораль, в массовое сознание – дело практически безнадежное.

В свою очередь, Леся и Мирослава Гонгадзе, как добрые христианки, просят снять фильм для того, чтобы сильные мира сего, власть предержащие, наконец, оставили их семью в покое. И больше ничего не просят эти две скромные женщины.

Как вы понимаете, читатель, Андрон Кончаловский живой классик, философ и мудрец, признанный в России морализатор и сторонник диетической пищи, более того, приверженец сильного, авторитарного, «подмороженного» государства, соглашается «безвозмездно» (как говорила Сова из мультфильма о Вини-Пухе) снять фильм. Читатель догадывается, наверно, по чьему сценарию и на чьи деньги.

Еще раз повторюсь, ничего этого в реальности не было и мне, автору этих строк, лишь приснилось все описанное. Никто никуда не летал. А Кончаловский снимал фильм в силу того, что посетило его вдохновение, Божья Благодать.

Часть III Ну, а теперь вот следующее:

Первое. Леонид Данилович Кучма! Грех делать выводы или кого-то осуждать до суда. Но за все, что происходило в период того дикого и кровавого времени, когда Вы были президентом, ответственность несете, в первую очередь, Вы, лично! Это и называется «бремя власти». Так как творение зла более приятное для власти, ибо наполняет власть особым смыслом – безграничных возможностей.

Вот в Библии прочитал, очень к месту: «Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее». (Кн. Притчей Соломоновых, 21-27).

Второе. Иногда во Львове, на улице Личаковской, около Винниковского базара, я встречаю одиноко идущую женщину – Лесю Теодоровну Гонгадзе. Мне кажется, если бы неведомому Космосу надо было послать весточку о том, что такое Украина – то в бесконечность ушел бы портрет этой женщины. Украинский бренд сегодня – это не боксеры Кличко, не футболист Шевченко, а мать Георгия Гонгадзе.

И третье. Все мы читали «Солярис» Станислава Лема, смотрели одноименный фильм Андрея Тарковского.

Это долгая притча о том, что наша совесть при определенных обстоятельствах может объективизироваться, обрести плоть. Причем эта материализованная матрица, тень, химера может принять либо уродливую форму огромной негритянки (так в книге), либо «огромного уха», ужасного карлика или же человека, в смерти которого виноват ты и никто другой.

Мне бы хотелось, чтобы и режиссер фильма «Битва за Украину», и все, кто с умыслом или по недомыслию имеет отношение к этому подлому и ужасному фильму поняли трагедию двух украинских женщин, потерявших мужа и сына. Смею напомнить читателю, что издевательства над ними уже продолжаются одиннадцать лет.

Роман «Солярис» заканчивается словами главного героя: «Я ни на одну секунду не верил, что жидкий гигант (планета «Солярис»), который уготовил смерть сотням людей и к которому десятки лет вся человеческая раса безуспешно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, что он, несущий меня бессознательно, как пылинку, - будет взволнован трагедий двух людей».

Виктор Тимошенко