Завтра Швейку исполнится 90 лет

1 марта исполняется 90 лет со дня первого издания романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка».

Как передает радио Praga, сатирического персонажа, созданного Я.Гашеком, знают буквально во всем мире: роман был переведен на 58 языков. Украинский перевод романа сделал Степан Масляк.

В чешском языке «швейк» стало именем нарицательным, активно используются и производные от него слова - «швейковать», «швейкование», описывающие негативные стороны чешского национального характера. Имя бравого солдата носит огромное количество ресторанов, как в Чехии, так и за границей. Существует даже онлайн-игра под названием Good Soldier Švejk, в которой перед игроком стоит задача выпить как можно больше пива.

Я.Гашек никогда не скрывал, что почти все персонажи его книги имеют своих прототипов, или вообще описанные под собственными фамилиями. Существует версия и о том, что он встречался в реальной жизни с настоящим Йозефом Швейком, который жил в Праге, работал пекарем и знал писателя из общих попоек. Во время войны Швейк якобы попал в российский плен и служил в контрразведке. Когда в плен попал и Я.Гашек, Швейк не выдал его и помог убежать. По возвращении в Прагу, они больше не встречались.

Первый замысел романа возник в 1911 году. Предшествовали написанию книги, понятное дело, приключения самого Я.Гашека, которые легли в основу романа. И большая часть этих приключений происходила в Украине. В частности, в 1915 году, когда он попал в российский плен, то прошел вместе с другими пленными длинный путь от Дубно до Киева. Потом он был отправлен на Волгу, а дальше Я.Гашек опять вернулся в Киев, где работал как блестящий фельетонист в газете «Чехослован», подписывая часть своих статей украинским псевдонимом «Владимир Станко». В Киеве осенью в 1917 году вышла повесть Я.Гашека «Бравый солдат Швейк в плену». В ней этот «Дурак в компании» впервые получает имя. Но в том виде, в котором знает роман современный читатель, Я.Гашек начал писать книгу только в 1921 году.