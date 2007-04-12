Мороз, оказывается, спровоцировал Президента Киваловым

Разделенный пополам Майдан не помешал Президенту провести в Украинском доме, который находится в его оранжевой части, свою ежеквартальную пресс-конференцию.

Все прошло гладко, об узурпации власти Президент заговорил на тридцатой минуте своего монолога – всего вступительному выступлению он отвел сорок минут. Вначале он извинился, что займет какое-то время, и описал историю принятия решения о досрочном прекращении полномочий парламента.

Монолог местами был небезынтересен и содержал некоторые откровения. Например, 2 апреля, после общения с Александром Морозом, Виктор Андреевич посоветовал ему утром следующего дня поведать Верховной Раде о президентских требованиях (в частности, привести структуру парламента в соответствие с результатами парламентских выборов). Однако спикер вместо этого бегом отправился поздно вечером созывать экстренное заседание Верховной Рады. Мороз сказал Президенту, что никаких решений приниматься не будет, он просто проинформирует парламент о встрече с Главой государства. И когда ничего не ведающему Президенту, настроенному на дальнейший диалог, сообщили, что Верховная Рада готовит проект постановления о воссоздании старого, «киваловского», состава ЦВК, тот вытащил ручку и подписал указ о досрочных выборах.

Ющенко дал понять: он изо всех сил старался посадить политиков за стол переговоров (верим, Виктор Андреевич, конечно, верим), и он попытался использовать все возможности для переговорного процесса. Но вот не судьба.

Президент в своем выступлении размышлял также о природе политической коррупции, анализируя те или иные решения коалиции, говорил о них как о печальной жатве узурпации власти. «К чему мы пришли в результате этой жатвы? Кивалов отбирает печать Печерского суда», – размышлял Президент. (Да уж, Виктор Андреевич, а посадили бы его два года назад, то, может, все было бы по-другому. – Авт.). Впрочем, собственные промахи Ющенко не анализировал, а когда один из журналистов напомнил ему о летних переговорах с Тимошенко, закончившихся ничем, он полураздраженно спросил: «А что летом было сделано не так? Одна политсила не смогла договориться, диалог был продолжен с другой».

Но, в общем, несмотря на постоянную угрозу монологизации общения с прессой, Президент не выглядел скучно. Наблюдались и ироничные сравнения, и душевные отступления, и обличения в коррупции, подкрепленные конкретными иллюстрациями.

«Почему четыре члена ЦВК болеют? – вопрошал Президент. – Я вот знаю, что отдельным депутатам БЮТ по два миллиона долларов предлагали, чтобы они вот так же «заболели». Закон о Кабмине принимался за большие деньги… «Лугансктепловоз» как был продан? Сколько бюджет недополучил? Недополучили врачи, учителя, пенсионеры (кивок в сторону главы ФГИ – социалистки Семенюк). А «Укртелеком» почему не продают одним пакетом, а только часть? (Потому что на большой пакет придет ключевой инвестор, а на небольшой пакет – жулик.) Так же будет с Одесским припортовым заводом и с облгазами.

О денежных отношениях на «донецком» Майдане Президент сказал дипломатично. Мол, выезжает утром из дома, а там стоят ребята с флагами «Регионов» и плакатами. Я отправил своих парней (охранников? – Авт.) спросить, чего хотят. Ребята сказали, что ничего особо не хотят, но вечером гривен по сто им обещали дать.

Отвечая на вопросы, Президент озвучил то, что уже было сказано им самим и представителями Секретариата после объявления указа о досрочном прекращении полномочий парламента. Отмены его указа не будет, хотя отсрочка возможна, «поскольку когда я подписывал закон, назначая дату выборов через 60 дней, то руководствовался Конституцией», а сейчас понятно, что для запуска избирательной кампании нужно время, чтобы запустить какие-то процедуры. Силового варианта не будет – я готов написать это на транспаранте жирными буквами. Наблюдая как-то за занятиями «Альфы», я подумал, как хорошо, что эти парни никогда не будут использованы для противостояния. И что нет министра внутренних дел, который в пьяном виде боялся распоряжения дать подразделениям.

С Тимошенко об отмене политреформы я не договаривался, но усовершенствование реформы после выборов будет. В эту конституционную группу приглашаются и политики, и эксперты.

К слову, одна новость в президентских ответах все-таки была: «Наша Украина» пойдет на выборы радикально обновленной, с лицами, которые на ура будут восприниматься обществом. Вопрос, где возьмутся такие лица в достаточном количестве и кто будет финансировать радикально новый список, задать Президенту уже не успели.

Последний вопрос был о том, какой «он отец нации, отец для своих детей» (так, видимо, предполагалось по сценарию). Виктор Андреевич, растрогавшись, рассказал какой-то малопонятный эпизод о своих младших дочерях, призванный свидетельствовать об активной гражданской позиции двух юных леди Ющенко. Судить по этому эпизоду, о том, какой наш Президент отец для своих детей – сложно, но с уверенностью можно сказать, что гражданин он хороший. И на том – спасибо.

Маша Мищенко