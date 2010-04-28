Решение проблемы ЧФ России было одним из предвыборных обещаний Януковича

Измена или победа

После драк в Верховной Раде и за ее стенами, после гневных призывов к импичменту и гражданскому сопротивлению, считаю, пришло время трезво и непредубежденно взглянуть на содержание соглашений, подписанных президентами Украины и России в Харькове 21 апреля.

Об экономической стороне соглашений было много сказано. Если измерять их стоимость в плоскости “бартера”, как это многие предлагают, то президент Украины, видимо, заключил в Харькове одно из самых прибыльных бартерных соглашений в истории человечества. Он получил прибыль живыми деньгами для экономики страны в размере 40 млрд. долларов, а также ряд других экономически-финансовых выгод практически ни за что, лишь продлив имеющийся уже 20 лет статус-кво базы ВМФ России в Севастополе.

Однако, уважаемое “патриотическое” сообщество во главе с экс-президентом Ющенко об интересе экономического развития государства и благосостоянии общества вспоминает лишь тогда, когда это ему лично политически выгодно. А когда нет, то эти господа готовы уговаривать нас топить печь “соломой”, чтобы только попинать своих оппонентов.

Скажу сразу: в искренность призывов о “соломе” поверю лишь тогда, когда уважаемый господин экс-президент начнет это делать на собственном примере. Но почему-то подобные деятели стремятся вернуть в каменный век кого угодно, но не самих себя.

Поэтому оставим в стороне экономику и поговорим о том, о чем сегодня со всех трибун вопят псевдопатриоты. О достоинстве государства, его независимости и территориальной целостности. А также не забудем и соседей – не только на Востоке.

Думаю, не стоит долго объяснять, что заклинания о “нарушении Конституции” - сплошная демагогия. Нельзя избирательно читать одну статью Конституции и отбрасывать другую. Нельзя выполнять один ее пункт и не выполнять другой. Нельзя тыкать в глаза частью 7 статьи 17 Конституции и игнорировать пункт 14 переходных положений, который и растолковывает особое действие ст. 17 Основного Закона относительно одной-единственной иностранной военной базы, существовавшей на территории Украины на момент независимости и продолжающей существовать ныне.

И нельзя строить из себя недотеп, якобы не понимающих самой простой вещи: именно это положение Конституции прямым образом делегирует легитимно избранному президенту право заключать международные соглашения о продлении временного использования территории и инфраструктуры этой базы на условиях аренды. А большинству законно избранного парламента страны – эти соглашения ратифицировать.

Следовательно, Конституция Украины дает неоспоримое право президенту Украины принимать именно политическое решение в этом вопросе от имени государства. Именно из политических, а не из правовых соображений действовал президент Ющенко, когда пытался положить начало выводу российского флота из Севастополя еще за время своего президентского срока. При этом и Ющенко признавал неоспоримое право россиян оставаться в Крыму до 2017 года, ведь цифра “2017” в Конституции, принятой в 1996 году, нигде не прописана.

Для тех же, кто забыл, напомню: решение вопроса о базировании Черноморского флота России на взаимовыгодной основе вместе с Российской Федерацией было одним из предвыборных обещаний Виктора Януковича, частью его внешнеполитической платформы как кандидата в президенты. А любой законно избранный президент должен выполнять именно политические обязательства перед своими избирателями, ведь это – фундаментальный принцип любой европейской демократии.

Следовательно, поразмышляем: какие же из сакральных, неприкасаемых, святых для каждого украинца вещей якобы “отдал” Виктор Янукович россиянам?

Отдал ли президент хоть кусок, хоть квадратный сантиметр территории страны иностранному государству?

Нет, не отдал. Росийский флот, как и раньше, будет продолжать именно арендовать территорию, инфраструктуру, которая полностью будет оставаться в суверенной собственности Украины.

Ухудшил ли президент каким-то неприемлемым для интересов государства образом условия прежних договоров?

Нет, никоим образом не ухудшил. Даже улучшил – в контексте арендной платы, которая увеличивается в размере и вскоре будет платиться живыми деньгами.

Измеряется ли вообще степень независимости страны наличием на ее территории иностранных военных баз?

В реальном мире независимость страны измеряется в первую очередь масштабом и качеством ее экономического и человеческого потенциала. И любой отечественный или иностранный эксперт в области международного права четко скажет: регламентированное международными соглашениями временное использование одним государством части территории другой, в том числе и в целях размещения военных объектов, никоим образом не ограничивает суверенитет принимающей страны.

За последние дни просмотрел кучу горячащихся комментариев, но в ни одном из них не нашел ответа на вопрос: какие конкретные выгоды для Украины именно в плоскости государственных интересов принесло бы изгнание российского флота из Севастополя?

Ну хорошо, в который раз поссорились бы с соседом.

Навсегда похоронили бы мечту о восстановлении партнерских отношений с ним (а практически все, кто сегодня ругает Януковича, говорили во время избирательной кампании о необходимости возобновления партнерства с Москвой).

Оставили бы ржаветь огромную портовую инфраструктуру. Бросили бы на произвол судьбы большой город, украинских граждан в нем, оставили бы их без работы и доходов.

Прорастили бы в который раз буйное семя сепаратизма в Крыму, население которого в таком случае полностью изверилось бы в киевской власти.

Разве это подлинный патриотизм, подлинная забота о нации и ее развитии?

Какие угрозы несет пребывание Черноморского флота России в Севастополе для Украины и ее независимости?

Если отбросить пустую болтовню, то в конкретной плоскости комментарии “аналитиков” сводятся к упоминаниям о неких единичных гражданах Украины, которые якобы служат на кораблях ЧФ, и российских военных пенсионерах, которые якобы участвуют в демонстрациях против НАТО.

Вот и все угрозы государственности и безопасности 46-миллионной страны? Смешно даже читать такую “аналитику”...

Последний аргумент псевдопатриотов относительно “военных угроз” со стороны ЧФ сводится к тому, что база может использоваться Россией для участия кораблей флота в вооруженных действиях в регионе, как это было во время грузино-осетинского конфликта.

Наибольшая ложь при этом – утверждение о том, что в таком случае страна, предоставляющая территорию под военные базы, сама якобы автоматически становится стороной конфликта.

Хотел бы, чтобы мне привели хотя бы один пример современного вооруженного конфликта, где бы подобное могло иметь место.

Таких примеров нет.

Украина с 2001 года предоставляет военное пространство для пролета самолетов, участвующих в военной операции НАТО в Афганистане. Разве есть какие-то доказательства того, что это сотрудничество с НАТО увеличило риск угрозы терроризма для нашего государства?

США при администрации Буша несколько лет подряд подвергали пыткам обвиняемых в терроризме мусульман на базе Гуантанамо, что вызывало огромную волну возмущения как в мире, так и в самих Соединенных Штатах.

Разве эти вопиющие факты хоть каким-то образом ухудшили отношения мусульманского мира с Кубой, на суверенной территории которой, собственно, эти события и происходили?

Украина – мирное, внеблоковое государство. И любые конфликты в мире, в любом регионе – это не наши войны. И даже во время конфликта в августе 2008 года никому – ни в Тбилиси, ни в Москве, ни в одной другой столице мира и в голову не пришло считать Киев стороной военных действий.

Так почему мы так безответственно пугаем нацию терактами или втягиванием в войну?

Понимаю, безусловно, отчаяние псевдопатриотов, ведь сегодня из-под них выбита опора, которую они много лет чувствовали за собственными спинами.

Имею в виду общественное мнение Запада.

Сегодня западный мир единодушен в мнении: продление соглашения о базировании Черноморского флота исключительное дело двусторонних отношений Украины и России, никак не наносящее вред ни региональной или мировой безопасности, ни отношениям Киева с Западом.

Напомню: еще когда руководство Украины стремилось войти в НАТО, со стороны Альянса неоднократно и официально отмечалось: пребывание флота России в Крыму не является препятствием для евроатлантичнеской интеграции Киева.

И современные западные комментарии Харьковских соглашений тоже – единодушны.

“Подписание соглашения между Россией и Украиной о Черноморском флоте не помешает Украине войти в состав НАТО. Названное двустороннее соглашение не повлияет на отношения НАТО ни с Москвой, ни с Киевом" (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО).

«Я не вижу вызовов, которые могли бы помешать нашему общему процессу. Я не вижу никаких прямых угроз в продлении пребывания ЧФ РФ для проведения необходимых реформ» (Штефан Фюле, Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства).

«Думаю, ясно, что Украина пытается иметь сбалансированный подход к собственной внешней политике... Принимая во внимание историю и географическое расположение Украины, этот балансирующий поступок (that balancing act) является непростым, но для нас имеет значение то, что он (Янукович) пытается делать – устоять, если хотите, в обеих частях собственной страны” (Хиллари Клинтон, Госсекретарь США, о Харьковских соглашениях).

Следовательно, для Америки, как и для Запада в целом, сохранение баланса, геополитического и стратегического статус-кво в регионе является важнейшим делом в украинско-российских отношениях. Этот баланс Харьковские соглашения прекрасно выдерживают.

Запад хорошо понимает, что вывод российского флота из Крыма стал бы существенным элементом ухудшения региональной безопасности. В действительности разве лучше было бы с точки зрения безопасности в Черноморском регионе, если бы российский флот после Севастополя нашел пристанище, например, в Очамчире в Абхазии? Поблагодарил ли бы западный мир Киев в этом случае за изгнание флота из Крыма? Ответ однозначный.

И совсем неслучайно, что из всех лидеров мира Харьковские соглашения негативно оценил лишь Михаил Саакашвили. Но у грузинского лидера свои резоны... И разве остальной внешний мир состоит из сплошных недругов Украины или “прихвостней” Кремля?

Вывод однозначен: яростно ругая президента собственной страны, украинская оппозиция оказалась в тотальной международной изоляции.

И поэтому уверенно прогнозирую: нынешняя, объединенная вокруг невосприятия Харьковских соглашений “оппозиция” достаточно быстро рассыпется. Ведь можно вести политическую борьбу внутри страны. Можно враждебно относиться к кому-то из соседей (такие взгляды не приемлются в современных европейских демократиях, но, к сожалению, у нас еще являются реальностью). Но спорить со всем миром вокруг – это уже, по моему, верх бессмыслицы. И трезвые, умные оппозиционные политики это прекрасно осознают.

Итак, подвожу итог: подписывая соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота России в Севастополе, президент Виктор Янукович действовал исключительно в интересах Украины, ее нации и всего мира. Соглашение отвечает как стремлениям украинского народа, так и неотложным требованиям безопасности в регионе. Это хорошо подтверждает, с одной стороны, поддержка соглашения большинством населения Украины, с другой – одобрительная или по крайней мере доброжелательно-нейтральная реакция мирового содружества.

Харьковские соглашения – это однозначная победа президента и Министерства иностранных дел Украины. Это – победа здравого смысла, победа в интересах Украины.

Анатолий Орел, генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований, бывший руководитель главного управления внешней политики президента Украины (Л.Кучмы)