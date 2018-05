Cписок самых богатых умерших (версия Forbes)

Модельер Ив Сен-Лоран возглавил список самых богатых покойных знаменитостей, который ежегодно составляет журнал Forbes.

В 2009 году, по данным журнала, наследники Сен-Лорана получили около 350 миллионов долларов, в основном за счет продажи принадлежащей модельеру коллекции произведений искусства на аукционе Christie`s в феврале 2009 года. В ноябре 2009, объявил Пьер Берже - партнер и душеприказчик, на торги будут выставлены еще несколько сотен предметов из парижской квартиры и нормандского особняка модельера. По предварительной оценке, второй аукцион вещей Сен-Лорана принесет не менее 3 миллионов евро. Вырученные средства Берже планирует направить на благотворительные нужды.

Вторую строчку в списке самых богатых покойных знаменитостей заняли авторы мюзиклов Ричард Роджерс (Richard Rodgers) и Оскар Хаммерстайн (Oscar Hammerstein). Права на произведения Роджерса-Хаммерстайна, в числе которых "Король и я" и "Тихоокеанская история", в 2009 году за 200 миллионов долларов приобрела компания Imagem Music Group.

Майкл Джексон, скоропостижно скончавшийся 25 июня 2009 года, занял третью строчку. С октября 2008 по октябрь 2009 года поп-певец принес своим наследникам "всего" 90 миллионов долларов. Однако в ближайшее время, считают составители рейтинга, доходы Джексона, включая прибыль от фильма "This Is It", переиздания альбомов и продажи сувенирной продукции, будут исчисляться сотнями миллионов долларов.

Постоянный участник рейтингов самых богатых покойников - Элвис Пресли - в 2009 году оказался на четвертой строчке, "заработав" 55 миллионов долларов.

На 5 миллионов меньше принес своим наследникам автор "Властелина колец" Дж.Р.Р. Толкиен, занявший пятое место.

Далее в списке значатся: мультипликатор Чарльз Шульц (35 млн.), Джон Леннон и детский писатель Доктор Сьюз (по 15 млн.), Альберт Эйнштейн (10 млн.), писатель-фантаст и кинорежиссёр Майкл Крайтон (9 млн.), телепродюсер Аарон Спеллинг и Джимми Хендрикс (по 8 млн.), художник и режиссер Энди Уорхол (6 млн.).

Лента.ру