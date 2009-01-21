Газовые уроки для Европы

Российский режим, поднявшись на ноги благодаря чрезвычайно удачной конъюнктуре на мировом нефтегазовом рынке, уже всю Европу начинает рассматривать как зону своего влияния...

Украинско-российский газовый конфликт, кажется, наконец разрешен. Как было заявлено, в понедельник, 19 января, во время пребывания в Москве украинской правительственной делегации во главе с премьер-министром Тимошенко, НАК «Нафтогаз Украины» и Газпром подписали договор купли-продажи газа на 2009 – 2019 годы. По словам российского премьера Путина, «в результате напряженных и длительных переговоров достигнута договоренность относительно всего комплекса вопросов, связанных с поставками газа в Украину и транзита газа в Европу». Согласована также среднегодовая цена на российский газ для Украины, хотя точной цифры до сих пор не названо. При этом тариф на транзит останется в будущем году неизменным.

Что же демонстрируют уроки нынешнего газового кризиса – для Украины в первую очередь, а также для Европы в целом?

По некоторым признакам, нынешний газовый конфликт – это эдакий двойной геополитический удар, тщательным образом спланированный Москвой. Двойной – потому что направлен одновременно против Украины и Европы.

Российский режим, поднявшись на ноги благодаря чрезвычайно удачной конъюнктуре на мировом нефтегазовом рынке, уже всю Европу начинает рассматривать как зону своего влияния. Жертвуя качеством (шахматный термин), то есть неся существенные убытки в денежном измерении в результате временного прекращения транспортировки газа в страны ЕС и в Украину, Путин пытается продемонстрировать, что способен что-то решать в Европе и с ним нужно согласовывать принципиальные вопросы, в первую очередь восточной политики – в частности, вступление в НАТО стран, стратегически важных для России (Украина, Грузия).

В свою очередь, красноречивый жест, продемонстрированный из Кремля в направлении Киева, означает, что Москва очень болезненно воспринимает потерю Украины как чрезвычайно важной подконтрольной территории и будет использовать все возможности, чтобы Украина была вассалом.

В то же время вроде бы прагматичная, но, как оказалось, провальная политика, которую Старая Европа еще до недавнего времени проводила относительно России, постоянные заигрывания с Москвой – это тоже одна из причин нынешнего газового конфликта. Отсутствие единой позиции Евросоюза по «российскому вопросу», в частности на газовом направлении, попытки европейцев выторговать у россиян какие-то корпоративные преференции привели к тому, что в Кремле научились манипулировать этими разнобоями в ЕС.

И только теперь, кажется, в европейских столицах начинают прозревать относительно настоящей политики Кремля. Что это как не двойные стандарты, когда, ради теплых клозетов, можно закрывать глаза на геноцид чеченского народа, вооруженную экспансию на территорию суверенной Грузии и ее расчленение, постоянные претензии (в том числе и территориальные) и вмешательство во внутреннюю политику Украины, открытое прикармливание ее пятой колонны? Европа переполошилась лишь тогда, когда авантюрная политика Кремля непосредственно затронула ее жизни.

Сомнительно, что нынешняя газовая война, развязанная Путиным, прибавит ему европейских друзей. Показательной в этой связи является осторожная позиция относительно действий Москвы со стороны двух, в известной мере ориентированных на Россию, ключевых игроков Евросоюза – Германии и Франции.

Какие контрмеры может предпринять Европа?

В первую очередь – это диверсифицировать не только пути транспортировки газа, но и – что главное – источники энергоресурсов. В этой связи наиболее реален предложенный еще в 2004 году и поддержанный Еврокомиссией проект газопровода «Набукко», который должен связать страны Каспия через Азербайджан, Грузию и Турцию с Европой. Сначала он планировался для снабжения стран ЕС иранским газом, однако впоследствии из-за проблем вокруг иранской ядерной программы был переориентирован на туркменский газ. Кстати, именно на январь нынешнего года планировалось подписание соглашения относительно этого проекта между ЕС и Анкарой. Теперь об этом речи не идет, однако нынешний газовый кризис, возможно, актуализирует вопрос вступления Турции в ЕС. По крайней мере в начале нынешней недели такое мнение выразил председатель Еврокомиссии Жозе Мануель Баррозу после встречи с турецким премьер-министром Реджепом Ердоганом.

Очевидно необходимым для Европы является вопрос создания единого газового рынка – с унифицированными правилами, в том числе и ценовыми. Это даст возможность значительно уменьшить зависимость от России.

В конечном итоге Евросоюз должен перейти к формированию единой, целостной политики по всем вопросам международной жизни. Ведь понятно, что в ХХІ веке мир ожидают новые вызовы и испытания, и едва ли не самые главные из них – проблема энергоресурсов, борьба с терроризмом, вопрос миграции и роста на этой почве социально-расовых напряжений.

В то же время и Москве так или иначе придется вести в отношении Европы более гибкую политику.

При этом Россия не слишком уверенно чувствует себя и на восточном направлении: южное, газообильное среднеазиатское «подбрюшье» все больше начинает оглядываться на Пекин, который осуществляет значительно более осторожную, в сравнении с московской, политику в частности в газовой сфере. В то же время Кремль вынужден молча терпеть усиление китайского влияния в среднеазиатском регионе, поскольку любые заострения отношений с Поднебесной для россиян являются однозначно проигрышными. Во-первых, на сегодня Китай опережает Россию в развитии; во-вторых, потеря хотя бы даже иллюзии призрачной «дружбы» с Пекином для Москвы будет означать, что россияне останутся фактически один на один с самыми главными геополитическими вызовами.

Существует предположение, что эскалация газового конфликта нужна была Путину для того, чтобы вынудить европейцев «раскошелиться» на строительство давно анонсированного газового «Северного пути», функционирование которого поможет россиянам снизить свою зависимость от транзитных возможностей Украины и Польши. (Газопровод «Северный поток» должен соединить балтийское побережье России под Выборгом с балтийским берегом Германии. В его строительстве принимают участие Газпром и немецкие энергетические концерны E.ON и BASF). «Друг» Путина, лоббист строительства этого газопровода прежний канцлер ФРГ Шредер днями даже назвал дату введения его в действие – октябрь 2011 года. Правда, ни Польша, ни страны Балтия, ни скандинавские страны своего разрешения на строительство «Северного потока» не давали. Да и в самой Германии чем дальше, тем громче становятся голоса противников проекта. В первую очередь это касается промышленных кругов, которые поддерживают нынешнего канцлера госпожу Меркель.

Москва также всячески поддерживает идею сооружения «Южного потока» – еще одной ветви газопровода, которая должна соединить черноморский берег Краснодарского края, в обход Крыма, с болгарским побережьем, что дало бы россиянам возможность транспортировать газ в Европу в обход Украины и Турции. В июле прошлого года парламент Болгарии даже одобрил строительство газопровода, однако впоследствии болгарская сторона начала настаивать на передаче ей права собственности на участок трубопровода, который должен проходить по территории страны. Конечно, такое «нахальство» не понравилось Москве, которая планировала оформить это как российскую собственность. Поэтому, побив горшки с болгарами, Кремль начал «замолаживать» Бухарест, однако особых успехов на данный момент не достиг, а названные Кремлем сроки внедрения «Южного потока» в эксплуатацию (2014 – 2025 годы) скорее напоминают известную сказку о том, как Ходжа Насреддин собирался покупать ишака.

Другие проекты и направления транспортировки российского газа в Европу не представляют особого интереса, если говорить о их вероятной возможности конкурировать с украинскими газопроводами.

Очевидно, что и Россия как поставщик газа, и Украина как главный транзитер, и вся Европа как основной потребитель голубого топлива находятся в одной – «газовой» лодке. Следовательно, вынуждены договариваться. Неловкие действия России, которые напоминают поведение слона в посудной лавке, меньше всего способствуют партнерским договоренностям и вряд ли имеют перспективу в современном мире.

Михаил Сидоржевский