Пока страны решают, кто какие санкции будет накладывать на Россию, Украина теряет много жизней, сказал президент.

Страны Европы и Соединенные Штаты Америки должны прекратить думать о себе и своих будущих отношениях с Российской Федерацией, а больше думать об Украине.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, комментируя вопрос усиления антироссийских санкций. Глава государства отметил, что президент США Дональд Трамп, по мнению Зеленского, считает, что если он наложит против России сильные санкции, он закроет возможность дипломатии с Москвой.

"Я считаю, что всем странам надо прекратить и свои будущие отношения с русскими, а больше думать об Украине, потому что это сегодня и сейчас. И каждый день их торгования между собой – кто какие санкции будет накладывать на русских – стоит нам много жизней наших граждан. Это очень опасно", – добавил Зеленский.

Видео дня

Кроме того, президент сказал, что если откладывать введение санкций, россияне могут подготовиться к ним и бояться их еще меньше.

"Хотя, безусловно, они их боятся пока что. Там есть моменты с этими санкциями. Особенно если будут тотальные санкции, то они не смогут так быстро поднимать ракетостроение и строить такое большое количество оружия. Потому что у них нет всех компонентов этого оружия отечественного производства", – продолжил Зеленский.

Он также прокомментировал слова российского диктатора Владимира Путина относительно визита украинского лидера на переговоры в Москву:

"Россия напала на нас. Я не могу поехать в страну, когда эта страна, этот город атакует нас. Это не может быть так – под ракетами ехать в их столицу. Но мы можем встретиться в любой другой стране".

Санкции против России – другие новости

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент сказал, что война в Украине может закончиться в течение нескольких месяцев, если Европа "сделает вклад" в сокращение доходов России от нефти.

Между тем издание Politico пишет, что Европейский Союз отложил представление 19 пакета санкций против России. Представить его должны были 17 сентября. Отмечается, что вопрос был снят на фоне давления президента США Дональда Трампа и самого Евросоюза на Словакию и Венгрию с требованием сократить зависимость от российской нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: