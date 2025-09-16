Пакет должен был быть представлен в среду, 17 сентября.

19-й пакет санкций Европейского союза против России не будет представлен в среду, как это планировалось ранее. Об этом сообщило Politico со ссылкой на дипломата ЕС.

Отмечается, что пакет санкций сняли с повестки дня Coreper II – Комитета постоянных представителей правительств государств-членов – на фоне давления президента США Дональда Трампа и самого Евросоюза на Словакию и Венгрию с требованием сократить зависимость от российской нефти.

"Информация была сообщена столицам поздно днем в понедельник, без всяких подробностей о том, когда будут обнародованы санкции. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев", - пишет Politico.

Видео дня

19-й пакет санкций ЕС против России

Как писал УНИАН, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщала, что 19-й пакет санкций против России будет принят "в раннем сентябре". Она уверяла, что ЕС продолжит оказывать давление на военную экономику России, чтобы заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Также, по словам фон дер Ляен, по этому вопросу ведется работа с Трампом.

Впоследствии Bloomberg раскрыл, какие ограничения ждут Москву после введения 19-го пакета. В частности, предполагалось введение санкций против российских платежных и кредитных карточных систем, криптовалютных бирж. Кроме того, ЕС может применять дальнейшие ограничения на торговлю нефтью с РФ.

Еврокомиссия обещала предоставить новый пакет санкций против РФ до пятницы, 12 сентября.Впрочем, в этот день глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз уже "почти завершил работу" над 19-м пакетом ограничений в отношении страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: