Певица хочет представлять Украину на "Евровидении".

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о возможном участии Оли Поляковой в Национальном отборе на "Евровидение-2026". В частности, он отметил, действительно ли певице могут пойти на встречу и изменить правила конкурса.

По словам ведущего, критерии отбора должны быть равными для всех артистов. Впрочем, он отметил, что сейчас пора убирать пункт о "выступлениях в России после 2014 года":

"Я не знаю, что делали украинские артисты (и люди других профессий) в России после марта 2014 года. Но, к сожалению, законы Украины, кажется, в 2014-м не запрещали посещение страны-агрессора. Поэтому единственное, чего нужно придерживаться - это равенство правил для всех участников Нацотбора. Но по состоянию на сегодня, когда идет война, я бы правил не менял".

Кондратюк добавил, что бесспорно Полякова стала бы конкурентной участницей Нацотбора, однако, по его мнению, это возможно только в том случае, если певица не нарушает правил.

"Если Оля Полякова не нарушает правил, то почему вообще я должен ставить под сомнение ее желание участвовать в Нацотборе на Евровидение. Неужели она менее талантлива, чем другие кандидаты? Нет, конечно. Она - ярче многих конкурсантов, которых я видел в последние годы на Нацотборе", - отметил Игорь Кондратюк.

