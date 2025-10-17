На эти "болевые точки" можно попробовать надавить, чтобы заставить Россию отказаться от войны.

В рамках визита президента Владимира Зеленского в США украинская делегация решила показать Дональду Трампу, где у военной экономики России находятся "болевые точки". Об этом корреспонденту УНИАН сообщил осведомленный источник.

В частности, делегация Украины привезла с собой несколько интересных карт.

"На картах изображены болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно надавить, чтобы заставить Путина прекратить войну", - отметил источник.

Видео дня

Визит Зеленского в США

Как сообщал УНИАН, сегодня в начале встречи с Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский заявил, что Путин не готов к прекращению войны, но с помощью президента США это можно изменить.

"Мы понимаем, что нам нужно, чтобы подтолкнуть Путина к столу переговоров. И, как я уже ранее говорил, мы готовы говорить в любом формате, двустороннем, трехстороннем. Это не имеет значения. Значение имеет только мир", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь американский лидер, говоря об анонсированной встрече между ним и Путиным в Будапеште, предположил, что Зеленского, вероятно, не будет. Но Трамп пообещал, что будет держать украинского коллегу на связи.

Вас также могут заинтересовать новости: