Чернев считает, что "из-за звонка Путина Трампу ожидания несколько изменились".

Вопрос о предоставлении Украине американских ракет Tomahawk пока что будет поставлен на паузу, поскольку российский диктатор Владимир Путин испугался такой передачи.

Об этом в эфире телемарафона сказал Егор Чернев, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о результатах визита президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации в США, он отметил: "Сейчас пока будет поставлен на паузу вопрос о "Томагавках"".

В то же время, добавил он, весь остальной спектр вопросов будет обсуждаться. В частности, это касается предоставления Украине большего количества систем противовоздушной обороны и ракет для них. Кроме того, речь пойдет о сотрудничестве между оборонными предприятиями, что касается программы Build with Ukraine.

Также на вопрос, чего от встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа ожидают европейские партнеры и страны НАТО, Чернев выразил мнение, что "из-за звонка Путина вчера Трампу ожидания несколько изменились".

"Ожидалось, что будет принято решение о "Томагавках", но понятно, что Путин испугался такой передачи, испугался такого шага со стороны США. Поэтому этот вопрос отсрочен до встречи Трампа с Путиным в Будапеште", - сказал депутат.

Так, считает он, ожидания европейских партнеров и НАТО таковы, что будут какие-то конкретные результаты по миру в Украине или же будет разблокирован вопрос о предоставлении Украине "Томагавков".

Ракеты Tomahawk для Украины

Как сообщалось, ранее в Reuters отметили, что хоть Зеленский и проведет встречу с Трампом в Белом доме, где планирует обсудить возможные поставки ракет дальнего действия Tomahawk, но неожиданное объявление президента США о новом саммите с Путиным затмило эти планы.

Как известно, Трамп ранее отметил, что может встретиться с Путиным в Будапеште.

