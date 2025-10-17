По словам эксперта, риски аварии на ЗАЭС сохраняются, но не в ближайшей перспективе.

Ситуация с потерей питания на оккупированной Запорожской атомной электростанции остается серьезной, но не является неотложной, ведь после остановки реакторов в 2022 году топливо успело остыть. Однако возможность аварии все еще нельзя исключать. Об этом в интервью УНИАН рассказал ведущий исследователь радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте.

По его словам, с сентября 2022 года все реакторы ЗАЭС были остановлены, что сильно отличает ситуацию от той, которая могла бы случиться, если бы станция была активной:

"Это важная часть истории, потому что один реактор, который работает, производит огромное количество энергии - около 3000 Мегаватт тепловой мощности. Это как 3 миллиона электрочайников! Если в этот момент вы потеряете все охлаждение, то за считанные часы вся вода испарится, топливо будет оголено и начнет плавиться. И тогда может произойти масштабная ядерная авария", - пояснил эксперт.

Но на ЗАЭС сейчас значительно меньше рисков, успокаивает специалист.

"Если в случае действующей атомной электростанции мы говорим о часах до расплавления топлива, то в сегодняшней ситуации это от двух недель до значительно больше месяца", - сказал он.

По его словам, длительное охлаждение реакторов и топлива не означает, что на сегодня нет технической возможности для серьезной ядерной аварии. Однако это похоже на процесс, происходящий в замедленном темпе.

"Конечно, есть много вещей, которые оператор атомной электростанции в нормальных условиях мог бы сделать, чтобы это предотвратить, но там нет нормального оператора. Это преступный оператор. И мы не знаем, какие намерения имеет Россия", - подчеркнул Ванде Путте.

Эксперт также не согласился с рядом украинских экспертов, которые сравнили текущие риски для ЗАЭС с тем, что случилось на Фукусиме. Он пояснил, что на Запорожской АЭС практически отсутствуют короткоживущие изотопы, в частности йод-131, который представляет опасность для щитовидной железы.

"В худшем случае, если россияне что-то сделают со станцией, все равно может быть выпущено много радиации в другом виде загрязнения. Но, опять же, мы все равно находимся за недели, месяцы от этого", - добавил Ян Ванде Путте.

23 сентября Запорожская АЭС прекратила получать электроэнергию из энергосистемы Украины. С тех пор станция питается от дизельных генераторов.

9 октября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что после проведенных с представителями Украины и России консультаций начался процесс восстановления внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции.

