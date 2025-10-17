Она призналась, кого считает своими кумирами.

Кристина Соловий откровенно рассказала, как относится к тому, что ее часто сравнивают с другими певицами, и на каких артистах росла она сама.

В комментарии шоу "Критики" Соловий призналась, что неоднократно сталкивалась с тем, что ее голос могут не узнать и даже спутать с другими исполнительницами. Более того, артистка вспомнила ситуацию, когда ее мама подумала, что хит группы "Один в каное" - "Човен" - исполняет именно Кристина.

"Было очень много сравнений с "Один в каное" и Vivienne Mort. Помню, меня это настолько раздражало, что меня сравнивают. Меня моя родная мама спутала по радио, говорит: "Что-то я не слышала у тебя такой песни "Човен". И когда ко мне пришла Марина Круть, сделать песню, я ей ответила, что наш дуэт будет похож на коктейль из шампанского и белого вина. А потом думаю: "Ну да, похожие голоса - и что?". Ну, словом, все приходит с опытом", - призналась она.

Также Кристина рассказала, на каких украинских артистках она сама ориентировалась в начале карьеры и на чьей музыке росла.

"Меня породила музыка, которую я слушала. В частности, Ирина Билык, Руслана... - эти все певицы на меня повлияли. Я их слушала, а затем формировала свою манеру пения в соответствии с тем, что я слышала", - рассказала Соловий.

