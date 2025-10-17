Главное рассчитать дозу макарон, которая будет безопасной для животного.

Если вы часто едите макароны или пасту и имеете собаку, то, возможно, вам было интересно, можно ли давать такой продукт домашнему животному. Как пишут в the sprucePETS, ключевым фактором в этом вопросе является количество и ингредиенты пасты.

Также эксперты советуют убедиться, не имеет ли собака аллергии на нее или ее компоненты.

Можно ли собакам есть пасту?

В основном обычная паста, вареная или сырая подходит для собак. Известно, что этот продукт изготавливают из простых ингредиентов, таких как яйца, мука и вода, которые являются безопасными для собак.

"С другой стороны, свежий чеснок и лук, а также чеснок и лук в виде порошка не являются такими полезными. На самом деле они содержат токсин, который может вызвать серьезные осложнения и часто оказывает негативное влияние на здоровье собак, которые их едят. Чеснок и лук, а также лук-шнитт и лук-порей принадлежат к роду Allium. Когда домашние животные их употребляют, у них может развиться повреждение эритроцитов, что приводит к их разрушению и, как следствие, к анемии", - предупредили в материале.

Так как чеснок и лук являются распространенными ингредиентами соусов для пасты, то всегда стоит избегать кормления собаки такими макаронами.

Кроме того, собаки чувствительны к некоторым блюдам и специям, которые часто содержатся в различных соусах и блюдах из макарон.

"Например, если ваша собака потребляет большое количество соли, у нее могут возникнуть неврологические проблемы с такими симптомами, как головокружение, головная боль и судороги. Орегано - еще один распространенный ингредиент макаронных изделий, который является токсичным для собак. Другие, такие как базилик и черный перец, являются приемлемыми в небольших количествах, но их следует ограничивать и контролировать, если вы решите включить их в рацион вашей собаки", - объяснили в the sprucePETS.

Известно, что сыр является еще одним популярным дополнением к блюдам из макарон. Несмотря на то, что этот продукт является приятным лакомством для ваших домашних животных, в больших количествах он не является полезным для здоровья и может приводить к набору веса, проблемам с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Поэтому специалисты советуют свести потребление сыра к минимуму для собаки и давать его только как вкусную награду за хорошее поведение.

Сколько макарон можно давать собаке?

Кормить собаку простыми макаронами без добавок может быть полезно для ее здоровья в небольших количествах. Если во время приготовления ужина вы уронили одну-две макароны на пол кухни, это не повод для беспокойства.

"Просто убедитесь, что ваша собака получает очень небольшие порции, если вообще получает, и избегайте кормления ее целой тарелкой макарон. Если собаки постоянно едят полные порции макарон, они могут набрать лишний вес. Существует несколько проблем со здоровьем, связанных с набором веса, включая сердечные заболевания, высокое кровяное давление и проблемы с дыханием. Избыточный вес также может ухудшить существующие проблемы со здоровьем или привести к боли в суставах или мышцах", - предупредили в публикации.

В частности ветеринары советуют давать собаке одну или две порции обычной вареной пасты в неделю, ведь больше этого может быть вредным для ее здоровья.

