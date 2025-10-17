Православный праздник сегодня называют в народе Луков день.

18 октября по новому церковному календарю верующие чтут память апостола от семидесяти Луки. Какие приметы и традиции связаны с этим днем, а также какой праздник сегодня церковный по старому стилю - рассказываем далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

18 октября (в старом календаре это 31 октября) православные в Украине чтят память апостола от 70-ти Луки.

Апостол Лука был родом из сирийской Антиохии и жил в I веке. О его жизни сохранилось немного информации. Известно, что он с юности изучал медицину, философию и живопись. Услышав о Христе, Лука отправился в Палестину - там его избрали одним из 70 апостолов. Он принимал участие в первой христианской проповеди, также был свидетелем распятия Христа, а позже сопровождал апостола Павла, как юрист или врач. Поэтому святого чтут как покровителя медиков.

Видео дня

Предание гласит, что именно Лука создал первую икону - изобразил лик Богородицы, поэтому святого почитают также, как покровителя художников и иконописцев.

После гибели апостола Павла Лука продолжил проповедовать - он был в Ливии, Египте и Фиваиде. Умер святой как мученик в Греции. Ныне мощи апостола покоятся в базилике Святой Иустины в итальянской Падуе.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

вспоминают мученика Марина Аназарвского;

преподобного Юлиана Перского;

великомученицы Злату (Хрису) Мегленскую.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 18 октября в церкви чтут память великомученицы Харитины Амисийской.

С какими молитвами обращаются к святому, обычаи дня, что сегодня нельзя делать

К святому Луке обращаются с молитвами об исцелении от болезней, просят помощи в воспитании детей, согласия в семье. Огородники молятся о благословения на труд, а художники и другие творческие люди - просят вдохновения.

В народе день святого Луки так и называют - Луков день. Считается, что в этот день лук обладает особой силой - укрепляет здоровье и защищает от болезней.

По традиции 18 октября полагается обязательно есть блюда с луком - свежим, жареным, тушеным. Наши предки верили, что луковица, съеденная в Луков день, защищает от болезней на целый год.

Связки лука в старину также вешали в доме - по поверью, они отпугивали нечистую силу и злых людей.

В православный праздник 18 октября Церковь напоминает: сегодня, как и в любой другой день, нужно избегать ссор, сквернословия, злобы, зависти и осуждения. Нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит - как людям, так и животным.

Согласно народным поверьям, в Луков день не стоит иметь дело с долгами - ни брать, ни давать в долг деньги или вещи не нужно. Считается, что тот, кто отдаст что-то взаймы, вместе с этим может потерять благополучие, а занявший - будет иметь семейные ссоры и убытки. Особенно не советуют одалживать соль - с ней можно "вынести" из дома удачу и достаток. Кроме этого, нужно избегать переедания и алкоголя.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 18 октября

По погоде в Луков день судят о предстоящей зиме и погоде в ближайшие дни:

день тихий и безветренный выдался - зима будет холодной;

перелетные птицы уже улетели в теплые края - скоро грянут морозы;

снега еще нет - зима запоздает;

береза не сбросила листья - к суровой и затяжной зиме;

снег с утра - к теплой зиме;

птицы с утра сидят, нахохлившись - к затяжной непогоде.

Считается, что если сегодня в доме вдруг появились комары - зима будет на диво мягкой и без морозов.

Вас также могут заинтересовать новости: