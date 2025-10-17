В январе-сентябре 2025 года машиностроительные предприятия ДТЭК изготовили более 1,8 млн запчастей и комплектующих для шахтеров, чтобы обеспечить бесперебойную работу украинских шахт и стабильную добычу угля во время отопительного сезона.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"За девять месяцев 2025 года машиностроители изготовили и отремонтировали 2,5 тыс. единиц горно-шахтного оборудования. Среди них шесть новых проходческих комбайнов и один шахтный вентилятор", - говорится в нем.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив 1,8 млн запчастей и комплектующих.

"Машиностроители ДТЭК Энерго остаются надежной опорой для украинских шахт, обеспечивая их качественным оборудованием и комплектующими. Благодаря их труду шахтеры поддерживают добычу угля, а энергетики - готовятся к старту отопительного сезона. Делаем все возможное для укрепления надежности тепловой генерации в условиях войны", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, в первом полугодии 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в украинскую угледобычу 2,9 млрд грн.