Актриса высказалась о популярном шоу.

Актриса Наталка Денисенко призналась, готова ли была бы пойти в след за своим коллегой и другом Тарасом Цымбалюком и стать главной героиней шоу "Холостячка".

В проекте NABARI Наталка поделилась, имеет ли планы после официального развода с Андреем Фединчиком сняться в "Холостячке". По словам актрисы, этот проект не слишком резонирует с ее внутренними убеждениями, поэтому ей было бы трудно согласиться.

"Да нет, мне кажется, что это не для меня. Хотя вариант "Холостячки" мне нравится больше, чем "Холостяк". Для меня более привычно, что сидит женщина-цветочек и такая: "Ты нет, а ты иди сюда". Типа женщина выбирает, а когда ты ждешь, чтобы тебя мужчина выбрал ну, это не очень", - призналась она.

Также Денисенко рассказала, на какие факторы обращает внимание при знакомстве с мужчинами и важны ли для нее деньги.

"На самом деле, я очень хорошо зарабатываю. Я могу обеспечить и себя, и мужа, и ребенка, и родителей. У меня кино - это не единственный источник моего дохода. Во-первых, мне бы хотелось видеть в мужчине не деньги, а что он может решить какие-то вопросы. И это не значит, что он должен заплатить за квартиру или что-то купить. Я могу себе купить все, что я хочу. Мне очень важно, чтобы это был мой друг и партнер, с которым мне будет интересно", - отметила актриса.

Не так давно Наталка Денисенко впервые отреагировала на слухи о романе с моделью Юрием Савранским.

