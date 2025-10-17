Президент США верит, что российский диктатор хочет заключить сделку.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не может говорить, заставляет ли угроза перспективы предоставления Украине крылатых ракет "Томагавк" российского диктатора Владимира Путина соглашаться на встречу с ним для переговоров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

В частности, у Трампа спросили, разделяет ли он мнение Зеленского, что угроза предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk является тем, что заставило российского диктатора Владимира Путина согласиться на переговоры.

"Я не знаю, что заставляет его [сесть за стол переговоров - УНИАН]. Думаю, он хочет заключить сделку. Вот и все. Я не могу сказать, что заставляет его. Конечно, такая угроза - это хорошо. Но угроза этого всегда существует. "Томагавки" - очень опасное оружие. Это невероятное оружие", - отметил Трамп.

Он добавил, что в боевых условиях эти ракеты очень точны.

"И это может означать эскалацию. Может произойти много плохих вещей. "Томагавки" - это большое дело. Но я должен сказать, что нам тоже нужны "Томагавки". Мы не хотим отдавать средства, необходимые для защиты нашей страны", - подчеркнул Трамп.

Отдельно у президента США спросили является ли он обеспокоенным, что Путин возможно пытается выиграть себе больше времени. Политик ответил:

"Да, но знаете, всю жизнь меня обманывали лучшие из них. И я вышел из этих ситуаций очень хорошо. Так что, это возможно - [выиграть] немного времени. Но мне кажется, что я хорошо разбираюсь в этом. Думаю, он хочет заключить сделку. Я заключил восемь из них. Я собираюсь заключить девятую".

Встреча Трампа с Путиным

Как сообщал УНИАН, 16 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор. По итогам разговора президент США сообщил о подготовке встречи с главой Кремля. Эта встреча должна состояться в Будапеште (Венгрия). В то же время, по словам Трампа, возможно Зеленский подключится к этой встрече в другом формате. При этом призидент США надеется, что удастся прекратить войну России против Украины без мыслей о "Томагавках".

