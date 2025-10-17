Интерпайп вошел в ТОП-50 лучших работодателей Украины

Журнал New Voice объявил рейтинг 50 лучших работодателей Украины. В число победителей - Интерпайп Виктора Пинчука.

В компании работает 9,5 тыс. работников, более 1,1 тыс. из них сейчас защищают страну в ВСУ. Основные активы Интерпайп находятся на Днепропетровщине - в Днепре, Самаре и Никополе. Во время полномасштабного вторжения работодатель существенно изменил социальный пакет, с существенным расширением помощи работникам, особенно тем, которые продолжают работать на территории, близкой к фронту в Никополе.

Работники из этого города могут эвакуировать свои семьи в более безопасную часть Днепропетровской области, где их проживание оплачивает компания, получают сертификаты на покупки в продуктовом супермаркете. На всех заводах Интерпайп есть обустроенные бомбоубежища, которые соответствуют всем требованиям, а в Никополе - еще и мобильные укрытия.

Все сотрудники к праздникам получают подарки, бесплатно пользуются корпоративным транспортом, имеют скидку на питание, медицинскую страховку и могут проходить чекапы и лечение в корпоративной поликлинике. С начала полномасштабного вторжения Интерпайп трижды повышал зарплаты.

Особое внимание компания уделяет детям. Уже более 15 лет Интерпайп помогает собирать первоклашек в школу. Родители, у которых есть первоклассники, получают рюкзак с полным набором канцелярии. Ежегодно дети от 7 до 14 лет отдыхают в лучших лагерях Карпат. Этим летом в лагере отдохнули почти 700 детей. 75% стоимости путевок покрывает компания, дети мобилизованных работников, ветеранов и погибших отдыхают бесплатно.

Помогают и мобилизованным сотрудникам. Интерпайп создал собственную патронатную службу. С первых дней мобилизации каждый работник имеет координатора. Помощь - от амуниции и средств защиты - до авто и сложной техники - предоставляется адресно. Также в компании действует ветеранская политика, которая способствует адаптации ветеранов в гражданской жизни.

"Одна и основных задач компании сегодня в условиях дефицита персонала - мотивировать и помогать сотрудникам. Учитывая работу в прифронтовом регионе, мы заботимся о безопасности на рабочих местах и поддерживаем семьи наших сотрудников. Особое внимание - работникам, которые сейчас защищают страну и ветеранам. В будущем они могут существенно изменить рынок труда, поэтому стоит работать с ними уже сегодня", - отметил директор по персоналу Интерпайп Виталий Пахомов.

