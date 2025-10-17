Япония смягчила некоторые запреты относительно экспорта оружия.

Японская компания Kawasaki Heavy Industries ведет переговоры о совместной разработке новых двигателей для немецких крылатых ракет Taurus. Как пишет Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, подрядчик из Японии подписал меморандум о взаимопонимании по этому проекту в кулуарах оборонной выставки в Токио в мае.

Отмечается, что в Японии действует запрет на поставки оружия странам, находящимся в состоянии военных конфликтов. Тем не менее Токио в последние годы сделал несколько исключений из своих правил экспорта оружия.

В агентстве напомнили, что в 2024 году Япония изменила свои правила, чтобы разрешить экспорт истребителей, который она разрабатывает совместно с Великобританией и Италией. В 2023 году Токио отправил в США ракеты Patriot, построенные по лицензии в Японии.

Более того, в прошлом месяце стало известно, что Германия хочет модернизировать ракеты Taurus и закупить 600 единиц для Бундесвера, добавили в агентстве. Модификация Taurus Neo, среди прочего, будет отличаться улучшенным турбовентиляторным двигателем. По словам источников, компания Kawasaki была выбрана из-за ее способности создавать легкие и эффективные двигатели.

Германия начнет производить новые Taurus Neo - что известно

Ранее в Defense Express писали, что Министерство обороны Германии объявило перечень оборонных проектов, на которые будет выделено 25 млн евро. Среди них упоминается строительство производственных мощностей для изготовления новых крылатых ракет Taurus Neo.

Отмечается, что Германия планирует купить 600 единиц Taurus Neo, а цена одной ракеты будет составлять около 3,5 млн евро. Первые поставки могут состояться только в 2029 году.

По словам журналистов, форма ракеты останется такой же. В издании добавили, что, вероятнее всего, модернизация в первую очередь затронет двигатели ракеты.

