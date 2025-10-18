18 октября - важная дата с интересными торжествами, одно из которых посвящено женщинам. В народных обычаях этот день считается удачным для творчества. Чтобы не пропустить поводы для празднования, запомните, какой сегодня праздник и какие у него есть запреты.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой праздник 18 октября в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
Среди рожденных в эту дату наших соотечественников больше всех известны писательница Евгения Ярошинская, дипломат и историк Сергей Ефремов, оперная певица Мария Рудницкая, общественный деятель Богдан Скробут.
Официально праздник сегодня в Украине отсутствует, но 18 октября - это 30-я годовщина вступления нашей страны в Совет Европы. Это событие стало первым шагом к евроинтеграции, дало для наших граждан доступ в Европейский суд по правам человека и инициировало немало важных демократических реформ.
Какой сегодня праздник церковный
Когда православные верующие еще соблюдали старый стиль, то в эту дату чествовали мученицу Харитину Асимийскую. В новом календаре 18 октября - праздник апостола и евангелиста Луки, а также преподобных Марина и Юлиана.
Какой сегодня праздник в мире
Женщины отмечают День женского счастья, напоминающий о важности отдыха, заботы о себе и справедливом разделении обязанностей в семье. В честь него можно побаловать себя и заняться тем, что вас радует.
Также известны некоторые социальные, профессиональные и просто шуточные международные праздники сегодня: День борьбы с работорговлей, День менопаузы, День без бороды, День бумажных пакетов, День гитары, День галстука.
Какой праздник 18 октября в народе
Приметы об этом дне указывают на то, как природным явлениям определить будущую погоду:
- если утром трава в росе, то скоро потеплеет;
- прогремел гром - к дождливому остатку месяца;
- если выпал первый снег, то через 6 недель уже придет зима;
- громкое пение птиц сулит повышение температуры.
Зная, какой сегодня церковный праздник, верующие могут помолиться святому Луке об исцелении болезней, примирении между враждующими, прощении обид. Крестьяне занимались подготовкой к зиме и уборкой в хлеву.
Очень счастливым праздник сегодня считается для художников, писателей и всех творческих людей. Сделанные в эту дату предметы искусства получатся красивыми и их можно будет выгодно продать.
Что нельзя делать сегодня
Женщинам запрещено тяжело работать, иначе начнутся проблемы с женским здоровьем. Также для всех людей действует запрет на ссоры, выяснение отношений, крики. Не стоит поддаваться вредным привычкам, пить алкоголь и переедать. У торговцев сегодня праздник, неудачный для финансовых начинаний.