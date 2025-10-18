Запомните счастливые приметы сегодняшнего дня, чтобы удачно его провести.

18 октября - важная дата с интересными торжествами, одно из которых посвящено женщинам. В народных обычаях этот день считается удачным для творчества. Чтобы не пропустить поводы для празднования, запомните, какой сегодня праздник и какие у него есть запреты.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди рожденных в эту дату наших соотечественников больше всех известны писательница Евгения Ярошинская, дипломат и историк Сергей Ефремов, оперная певица Мария Рудницкая, общественный деятель Богдан Скробут.

Официально праздник сегодня в Украине отсутствует, но 18 октября - это 30-я годовщина вступления нашей страны в Совет Европы. Это событие стало первым шагом к евроинтеграции, дало для наших граждан доступ в Европейский суд по правам человека и инициировало немало важных демократических реформ.

Какой сегодня праздник церковный

Когда православные верующие еще соблюдали старый стиль, то в эту дату чествовали мученицу Харитину Асимийскую. В новом календаре 18 октября - праздник апостола и евангелиста Луки, а также преподобных Марина и Юлиана.

Какой сегодня праздник в мире

Женщины отмечают День женского счастья, напоминающий о важности отдыха, заботы о себе и справедливом разделении обязанностей в семье. В честь него можно побаловать себя и заняться тем, что вас радует.

Также известны некоторые социальные, профессиональные и просто шуточные международные праздники сегодня: День борьбы с работорговлей, День менопаузы, День без бороды, День бумажных пакетов, День гитары, День галстука.

Какой праздник 18 октября в народе

Приметы об этом дне указывают на то, как природным явлениям определить будущую погоду:

если утром трава в росе, то скоро потеплеет;

прогремел гром - к дождливому остатку месяца;

если выпал первый снег, то через 6 недель уже придет зима;

громкое пение птиц сулит повышение температуры.

Зная, какой сегодня церковный праздник, верующие могут помолиться святому Луке об исцелении болезней, примирении между враждующими, прощении обид. Крестьяне занимались подготовкой к зиме и уборкой в хлеву.

Очень счастливым праздник сегодня считается для художников, писателей и всех творческих людей. Сделанные в эту дату предметы искусства получатся красивыми и их можно будет выгодно продать.

Что нельзя делать сегодня

Женщинам запрещено тяжело работать, иначе начнутся проблемы с женским здоровьем. Также для всех людей действует запрет на ссоры, выяснение отношений, крики. Не стоит поддаваться вредным привычкам, пить алкоголь и переедать. У торговцев сегодня праздник, неудачный для финансовых начинаний.

