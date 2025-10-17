Президент США отметил большую неприязнь и враждебность между президентом Украины и главой Кремля.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что вероятнее всего в Будапеште состоится двусторонняя встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, но президент Украины возможно подключится к связи в другом формате. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Трамп назвал Зеленского сильным лидером, и добавил, что будет говорить с украинским коллегой о вчерашнем телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

"И я думаю, что дела идут достаточно хорошо. Это началось с Аляски, где, по моему мнению, обсуждались некоторые руководящие принципы, и мы хотим посмотреть, сможем ли мы это сделать, сможем ли мы это прекратить. Слишком много людей погибло в этой войне", - сказал Трамп.

У Трампа спросили, позволит ли его администрация Украине наносить удары вглубь России, потому что предыдущая администрация Джо Байдена этого не позволила делать.

"Мы собираемся говорить об этом. Вы правы, это эскалация, но мы будем говорить об этом", - сказал Трамп.

Также Трамп рассказал о намерении провести встречи в Будапеште с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, ему нравится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а Венгрия является безопасной страной.

"Он не имеет многих проблем, которые имеют другие страны. Поэтому, мы решили, что мы собираемся быть с Виктором Орбаном, и он, по моему мнению, будет очень хорошей принимающей стороной", - добавил Трамп.

В то же время, по его словам, скорее всего, в Будапеште состоится его двусторонняя встреча с Путиным.

"Но мы будем поддерживать связь с президентом Зеленским. Между двумя президентами очень много враждебности. Это очень сложная ситуация", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что Зеленский и Путин не любят друг друга:

"Мы хотим, чтобы для всех было комфортно. Поэтому, тем или иным образом, мы будем вовлечены на уровне тройки, но наверняка мы будем разделены".

Также у Трампа спросили, кто лучше ведет переговоры - Зеленский или Путин.

"Я думаю, что в этом смысле они оба делают замечательную работу. Мы должны сделать это. Мы должны избавиться от немного ненависти между ними. Вы знаете, они не любят друг друга. Я говорю это в присутствии президента Зеленского, но я говорю это и президенту Путину. У них огромная враждебность. Это действительно то, что является препятствием, я думаю, для урегулирования. Я думаю, мы собираемся достичь этого. И мы должны сделать урегулирование долгосрочным, как я уже говорил на Ближнем Востоке - вечным. На Ближнем Востоке гораздо более сложная ситуация", - отметил Трамп.

По словам Трампа, 16 октября он провел хороший разговор с Путиным.

"Я думаю, он хочет этого достичь", - выразил убеждение президент США.

Встреча Трампа и Путина в Венгрии

Ранее сообщалось, что в Белом доме надеются на то, что Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

