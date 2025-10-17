Глобальное потепление в большинстве регионов приведет к увеличению количества осадков, в частности в Северной Африке.

Сахара - самая большая пустыня на Земле, олицетворяющая собой лишенную жизни пустошь. Но климатические изменения, происходящие на планете, в ближайшие десятилетия могут озеленить это место.

Недавно опубликованная статья в журнале Nature показывает, как глобальное потепление изменит осадки на Африканском континенте к концу XXI века. Исследование базируется на данных 40 климатических моделей CMIP6 - самых современных инструментах для прогнозирования погоды в будущем.

По прогнозам ученых, в Африке в целом интенсивность осадков летом (то есть в сезон муссонов для северной части и влажный период для южной) будет расти. В сценариях с высокими выбросами парниковых газов до 2100 года средний прирост осадков может составить от 7% в Западной Африке до невероятных 75% в Сахаре! В Восточной Африке и Центральной части дожди усилятся на 15-25%, что потенциально улучшит ситуацию с обеспечением водой и сельским хозяйством.

Но не везде будет рай. В некоторых регионах Африки, вроде Намибии, осадки наоборот уменьшатся на 5%. В Юго-Восточной Африке и на Мадагаскаре изменения минимальны, но неоднородны: например, центр региона высохнет, а север и восток станут более влажными.

Эти прогнозы выглядят достаточно надежными: более 70% моделей дают их, независимо от сценария. Сезонность не изменится кардинально, но в некоторых регионах дожди станут более интенсивными в конце лета, что может привести к наводнениям.

Эти изменения ученые объясняют трансформациями в движении воздушных масс (ветров и восходящих потоков) и повышением влажности воздуха в результате глобального потепления. Другими словами, воздух теплеет, а теплый воздух держит больше влаги, чем холодный. А когда теплый воздух поднимается вверх, он охлаждается и выливает дождем "лишнюю" влагу.

Последствия для Африки будут значительными. На этом континенте 80% сельского хозяйства полностью зависит от дождей. Рост осадков может спасти урожаи в засушливых районах, но усилит эрозию почв и вызовет частые наводнения. При этом уменьшение осадков в юго-западной части континента наоборот грозит голодом и массовыми миграциями.

Усиление дождей в Африке повлияет и на Европу. Ученые прогнозируют, что уменьшится количество песчаной пыли, которую ветры часто гонят на север.

Как писал УНИАН, изменения климата не ограничиваются аномальными ливнями и жарой. К этим бедам могут добавиться оползни и другие неприятные явления. Украинский ученый Сергей Степаненко предупреждает, что наводнения, подобные недавней трагедии в Одессе, могут повторяться все чаще.

Он отмечает, что в нынешних условиях уже мало просто держать ливневую канализацию в рабочем состоянии (хотя даже с этим в украинских городах часто есть проблемы). По его мнению, стоит изменить строительные нормы, по которым эта канализация построена, ведь климат изменился, и старые нормы не соответствуют современным погодным реалиям.

