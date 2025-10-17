Зеленский был удивлен заявлением Трампа о встрече с Путиным, - Axios

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда были удивлены заявлением президента США Дональда Трампа о договоренности с Владимиром Путиным провести новую встречу в Венгрии, сообщает Axios.
По данным издания, украинский лидер, который прибыл в Вашингтон в четверг, в последние дни демонстрировал осторожный оптимизм накануне своей встречи с Трампом. Киев надеялся, что Белый дом согласится на передачу Украине ракет большой дальности Tomahawk.
Однако вскоре после приземления Зеленского на базе Эндрюс стало известно, что Трамп уже провел разговор с Путиным и договорился встретиться с ним в Будапеште - столице государства, которое в Киеве считают одним из наименее дружественных к Украине.
"Украинский президент и его команда были удивлены заявлением Трампа о том, что он разговаривал с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии", - пишет издание.
Саммит Трампа и Путина в Будапеште
Накануне Трамп объявил, что договорился с Путиным встретиться в Будапеште. Когда именно это произойдет, он не уточнил, но добавил, что саммит может состояться в течение следующих двух недель.
Этот шаг вызвал беспокойство как в Киеве, так и среди союзников США в Европе, пишет Bloomberg. Эксперт Центра новой американской безопасности Селеста Валландер предупреждает, что если встреча завершится без конкретных результатов, Путин получит возможность "послать миру сигнал, что именно он контролирует ситуацию".