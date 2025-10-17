Несмотря на 8 телефонных разговоров Трампа с Путиным, в ходе которых обсуждалось прекращение войны, ослабления российского наступления на Украину не наблюдается.

В разговорах российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом обозначилась закономерность: владыка Кремля использует их для отвлечения внимания от давления, требующего прекратить атаки на Украину.

Как пишет издание The Washington Post (WP), он уже убедил Трампа, что можно не прекращать огонь для того, чтобы начать переговоры и отклонил призывы к прямой встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Несмотря на 8 телефонных разговоров между Трампом и Путиным, в ходе которых обсуждалось прекращение войны, ослабления российского наступления на Украину не наблюдается, что позволило критикам заявить, что все это направлено на то, чтобы выиграть время и позволить войне продолжаться", - написало издание.

"Такое ощущение, что нам снова впаривают "завтра", хотя на самом деле нас просто водят за нос", - прокомментировал в соцсети бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Разговор Трампа с Путиным прошел на фоне заявления лидеров Конгресса о том, что они намерены продвинуть законопроект, который усилит санкции против России и покупателей ее энергоносителей.

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь возглавляют разработку законопроекта, который поддержали 84 сенатора, и согласовывают его формулировки с Белым домом, готовясь к окончательному утверждению Трампом. Законопроект предусматривает введение 500-процентных пошлин на Россию и страны, покупающие российскую нефть и уран, что может привести к отсечению целых стран от американского рынка.

Трамп заявил, что в этом законопроекте, возможно, не будет необходимости, если ему удастся достичь соглашение между Украиной и РФ.

"Я ничего не имею против. Я просто говорю, что, возможно, сейчас не самое подходящее время, но это может произойти через неделю или две. Но это на мое усмотрение", - сказал глава Белого дома.

Трамп и война в Украине

Трамп изо всех сил старается приблизить конец войны в Украине. Пока что ему это плохо удается. Вчера он провел телефонный разговор с Путиным и оценил его положительно.

А сегодня Трамп встречается с Зеленским в Белом доме. Среди прочего президенты обсудят вопрос вероятных поставок ракет "Томагавк" Украине.

Напомним, при предыдущей администрации вопрос о поставке этих ракет Киеву даже не рассматривался.

